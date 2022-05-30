Altı Liderin Dördüncü Buluşmasından İlk Kareler Servis Edildi, Yemek Davutoğlu'nun Makam Odasında Yeniyor

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisinde uzlaşan CHP, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi liderlerinin dördüncü buluşmasından ilk fotoğraf kareleri paylaşıldı.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisinde uzlaşan altı siyası partinin genel başkanları dördüncü kez akşam yemeğinde bir araya geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğindeki akşam yemeğinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu buluştu.

Altı liderin buluşmasından ilk fotoğraf kareleri servis edildi. Gelecek Partisi Genel Merkezi'ndeki yemeğin, Ahmet Davutoğlu'nun makam odasında yenildiği öğrenildi.