Son Dakika Haberleri: Altı Milyon İsrailli Bugün Sandık Başında

Altı Milyon İsrailli Bugün Sandık Başında

46 dakika önce

- Altı milyon İsrailli bugün sandık başındaTEL AVİV - Altı milyon İsrailli bugün 21. dönem milletvekili seçimleri için 10 bin seçim merkezinde oy kullanıyor.

- Altı milyon İsrailli bugün sandık başında

TEL AVİV - Altı milyon İsrailli bugün 21. dönem milletvekili seçimleri için 10 bin seçim merkezinde oy kullanıyor.
Sabah saat 7.00'de oy vermeye başlayan İsrail halkı, akşam saat 10.00'a kadar oylarını kullanacak. Televizyonlar da hangi partinin seçimi kazanacağı ve ne kadar milletvekili çıkaracağı konusunda tahminlerde bulunacak. Seçim sonuçlarının Çarşamba sabahı açıklanması bekleniyor.
Nüfusu 350'ye kadar olan yerleşim merkezlerinde halk sabah saat 8.00'de oy kullanmaya başladı. Yerleşim mekanları, hastaneler, hapishane ve gözetim merkezlerinde kurulan sandıklarda da 8.00'de başlayacak oy verme işlemi akşam 8.00'de tamamlanacak. Altı milyon 339 bin 729 seçmen kendilerine verilen oy pusulasında tercih ettiği partiye oy verecek. Seçim günü 18 yaşını dolduran her İsrail vatandaşının oy verme hakkı bulunuyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara saat 10.30'da Kudüs'teki Ben Gurion okulunda oyunu kullanacak.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:10 Kaynak: İHA
Sabah, İsrail, Milletvekili, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da İtiraz Edilen 57 Sandıktan 51'inin Sayımı Tamamlandı! İşte Son Durum AİHM Yargıçlığına Doçent Saadet Yüksel Seçildi İzmir İçin Sarı Alarm! Meteoroloji Tarih Verip Uyardı Hayat Hikayesiyle Yürek Dağlayan Minik Furkan, Hayırseverlerden Yardım Bekliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 20:56:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altı Milyon İsrailli Bugün Sandık Başında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]