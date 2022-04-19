Altı Nokta Körler Derneği üyeleri iftarda buluştu - Son Dakika
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Altı Nokta Körler Derneği üyeleri iftarda buluştu

19.04.2022 10:48
Altı Nokta Körler Derneği üyeleri iftarda buluştu

Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi üyeleri, iftar programında bir araya geldi.

Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi üyeleri, iftar programında bir araya geldi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek üyeleri, kentteki bir restoranda birlikte iftar yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şube Başkanı Şaban Kabakçı, ramazan ayını şenlendirmek amacıyla üyelerle bir sofra etrafında toplandıklarını belirtti.

Farklı yaşam tarzlarına sahip olsalar da farklılıkları zenginlik olarak değerlendiklerini vurgulayan Kabakçı, "Bu sofra farklılıklarımızı diğerleriyle paylaşabilmek için bizlere sunulan bir bahane sadece. Bizde bu vesileyle ramazan ayında birlik ve beraberliğimizi geliştirmek amacıyla bir sofrada buluştuk. Birlik ve beraberlik içerisinde daha güzel ramazanlarda buluşmayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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