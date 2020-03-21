Altı Nokta Körler Derneğinden görme engelli üyelerinin vefatıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altı Nokta Körler Derneğinden görme engelli üyelerinin vefatıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Altı Nokta Körler Derneğinden görme engelli üyelerinin vefatıyla ilgili açıklama Açıklaması

6 saat önce

Altı Nokta Körler Derneği Ankara Şube Başkanı Yusuf Dugan, derneğin üyelerinden Tahir Kermen'in Ankaray istasyonunda yaşanan bir kazada hayatını kaybettiğini belirterek, metro ve Ankaray istasyonlarında görme engelliler için gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.

Altı Nokta Körler Derneğinden görme engelli üyelerinin vefatıyla ilgili açıklama Açıklaması, System.String[]

Altı Nokta Körler Derneği Ankara Şube Başkanı Yusuf Dugan, derneğin üyelerinden Tahir Kermen'in Ankaray istasyonunda yaşanan bir kazada hayatını kaybettiğini belirterek, metro ve Ankaray istasyonlarında görme engelliler için gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.

Dugan, yaptığı yazılı açıklamada, dün derneğin Ankara şubesi üyelerinden 34 yaşındaki görme engelli Tahir Kermen'in Ankaray istasyonunda 2 vagon arasına düşerek yaşamını yitirdiğinin belirlendiğini aktardı.

Daha önce de görme engelli vatandaşların metro ve Ankaray istasyonlarında yaralanma olaylarının yaşandığını hatırlatan Dugan, "Ankaray istasyonundaki kameralar ve diğer deliller incelenerek, kazada hayatını kaybeden kişinin üyemiz, görme engelli arkadaşımız Tahir Kermen olduğu anlaşılmıştır. Başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye, EGO ve Bugsaş yetkilileri olmak üzere, tüm ilgilileri yeni kazalar ve başka ölümler olmadan ivedilikle gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dugan, bazı metrolarda halen bulunmayan ayakla ve beyaz bastonla hissedilebilir kabartmalı sarı güvenlik şeritlerinin yapılması, tren vagonları arasında bulunan boşlukların körükle kapatılması, tren durduğunda kapı ile birlikte açılan güvenlik setlerinin yapılması ve platformlarda sürekli görevli bulundurulmasını talep ettiklerini aktardı.

Konunun ayrıntılarını detaylı bir şekilde Mansur Yavaş'a sunmak istediklerini bildiren Dugan, kazada yaşamını yitiren Kermen ve ailesinin haklarının takipçisi olacaklarını vurguladı.

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:46 Kaynak: AA

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