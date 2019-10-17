Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında düzenlenen "Ceyhan'ın Yıldızları" turnuvasında Altı Ocak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyon oldu.



Ceyhan'daki 11 lisenin katılımıyla Altı Ocak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halı sahasında yapılan turnuvanın finalinde Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesini 2-1 mağlup eden Altı Ocak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyon oldu.



Şampiyon takım oyuncularına Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz birer kol saati hediye etti. İkinci olan Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi öğrencilerine de Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Alpertunga Berberoğlu tarafından kupa ve gümüş madalyaları verildi.



Turnuvanın üçüncüsü Ceyhan Anadolu İmam Hatip Lisesi takımı oyuncularına ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer tarafından kupa ve bronz madalyaları takdim edildi. - ADANA