Altı Penguen Harbin Buz Festivali'nin Onur Konuğu Oldu
1 saat önce
Çin'in Harbin bölgesinde düzenlenen buz festivalinin en önemli konukları penguenler oldu.
Çin
'in Harbin bölgesinde düzenlenen buz festivalinin en önemli konukları penguenler oldu. Buzul temalalı Harbin Polarland akvaryumdan getirilen 6 penguen, Harbin Buz Festivali ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:28
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