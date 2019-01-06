Son Dakika Haberleri: Altı Penguen Harbin Buz Festivali'nin Onur Konuğu Oldu

Altı Penguen Harbin Buz Festivali'nin Onur Konuğu Oldu

1 saat önce

Çin'in Harbin bölgesinde düzenlenen buz festivalinin en önemli konukları penguenler oldu.

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Çin'in Harbin bölgesinde düzenlenen buz festivalinin en önemli konukları penguenler oldu. Buzul temalalı Harbin Polarland akvaryumdan getirilen 6 penguen, Harbin Buz Festivali ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:28 

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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