Altı Siyasi Parti Genel Başkanından, Pazar Günkü Zirve Öncesinde "Türkiye'nin Masası" Paylaşımı - Son Dakika
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Altı Siyasi Parti Genel Başkanından, Pazar Günkü Zirve Öncesinde "Türkiye'nin Masası" Paylaşımı

28.05.2022 00:43

Altı siyasi parti lideri, pazar günü bir araya gelecekleri toplantı öncesinde, sosyal medya hesaplarında “Memleket Sevdası, Türkiye’nin Masası” ifadelerini içeren bir video yayınladı.

Altı siyasi parti lideri, pazar günü bir araya gelecekleri toplantı öncesinde, sosyal medya hesaplarında "Memleket Sevdası, Türkiye'nin Masası" ifadelerini içeren bir video yayınladı.

Altı siyasi parti lideri, 29 Mayıs Pazar günü Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde bir araya gelecek. Altı genel başkan, zirve öncesinde, bu akşam; sosyal medya hesaplarında bir video yayınladı.

"Memleket Sevdası, Türkiye'nin Masası" sloganı ile biten videoda masa yapan bir dede ile torunu arasındaki şu diyalog geçiyor:

"Torun: Yordun kendini, değecek mi girdiğin zahmete?

Dede: Değer. Bak gör, ortaya ne çıkacak?

Torun: Ne uğraşıyorsun? Dışarıda hazırı var.

Dede: Hiçbir şey emek verdiğin kadar kıymetli değildir. Hem o dışarıda satılanların olayı ambalaj, içleri yaramaz.

Torun: Altı üstü bir masa Allah aşkına…

Dede: Güzel kızım, maddeye manayı veren insandır. Ahşap basittir ama bize hep tek bir şeyi hatırlatır: bir ağacı ve köklerini… Yani, birlikteliğimizi. Bu masa buranın masası ama hepimizin masası olacak. Sadece bugünü düşünürsek 'altı üstü bir masa', senin önünde uzun bir hayat var. Bu masada çözeceğiz ne sorun varsa. Güzel günlerde de dertte ve tasada da aile olarak bu masa etrafında paylaşılacak emeğimiz. Sadece kendini değil, hepimizi düşünürsen işte masa o zaman masa olacak."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bu videoyu, sosyal medya hesaplarında; "Türkiye'nin masası" notuyla paylaştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise paylaşımında, "Bu masada ülkemizin problemlerini çözmeye ve insanımızın yüzünü güldürecek adımları atmaya kararlıyız. Birlikte kazanacak, birlikte başaracağız" mesajını verdi.

Altı Siyasi Parti Genel Başkanından, Pazar Günkü Zirve Öncesinde Türkiye'nin Masası Paylaşımı
Altı Siyasi Parti Genel Başkanından, Pazar Günkü Zirve Öncesinde Türkiye'nin Masası Paylaşımı
Altı Siyasi Parti Genel Başkanından, Pazar Günkü Zirve Öncesinde Türkiye'nin Masası Paylaşımı
Altı Siyasi Parti Genel Başkanından, Pazar Günkü Zirve Öncesinde Türkiye'nin Masası Paylaşımı

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Kaynak: ANKA

Hizb-i İslami Partisi, Türkiye, Medya, Pazar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altı Siyasi Parti Genel Başkanından, Pazar Günkü Zirve Öncesinde 'Türkiye'nin Masası' Paylaşımı - Son Dakika


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