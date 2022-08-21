"Liderler Buluşması"Nın Altıncısı Sona Erdi - Son Dakika
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"Liderler Buluşması"Nın Altıncısı Sona Erdi

21.08.2022 21:45
"Liderler Buluşması"Nın Altıncısı Sona Erdi

Altı siyasi parti genel başkanının bir araya geldiği “Liderler Buluşmasının” altıncısı, sona erdi. Toplantı yaklaşık 7 saat sürdü.

Haber: MEHMET AKGÜN / Kamera: ÜNAL AYDIN

Altı siyasi parti genel başkanının bir araya geldiği "Liderler Buluşmasının" altıncısı, sona erdi. Toplantı yaklaşık 7 saat sürdü.

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metnine imza atan altı siyasi partinin liderleri altıncı buluşmayı bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde yaptı. Liderler, saat 14.00 itibarıyla Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gelmeye başladı.

Saat 19.50'de, altı siyasi parti liderinin imza attığı ortak yazılı açıklama paylaşıldı. Zirve, tüm liderlerin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından uğurlanması ile saat 21.00'da sona erdi.

Toplantı sonunda, liderlere; "ata tohumlarından" elde edilen ürünler ikram edildi.

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Altı Liderin Altıncı Buluşmasından İlk Görüntüler Geldi Altı Liderin Altıncı Buluşmasından İlk Görüntüler Geldi Altı muhalefet partisinin genel başkanları Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi Altı muhalefet partisinin genel başkanları Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi
Kaynak: ANKA

Hizb-i İslami Partisi, Temel Karamollaoğlu, Saat, Sp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Liderler Buluşması'Nın Altıncısı Sona Erdi - Son Dakika

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