Saat 19.50'de, altı siyasi parti liderinin imza attığı ortak yazılı açıklama paylaşıldı. Zirve, tüm liderlerin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından uğurlanması ile saat 21.00'da sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › 'Liderler Buluşması'Nın Altıncısı Sona Erdi - Son Dakika

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