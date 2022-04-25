Altı Siyasi Parti Liderinin Üçüncü Ortak Açıklaması: "İktidarın Siyaset Mühendisliğine Karşı İşbirliğimizi Derinleştirerek Sürdürme Çabalarımızı... - Son Dakika

Altı siyasi partinin genel başkanlarının ­ Demokrat Parti ev sahipliğinde bir araya geldiği 3. liderler buluşması altı saat sürdü. Toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada, "iktidarın yeni seçim yasası ile yapmak istediği siyaset mühendisliğine karşı iş birliğimizi derinleştirerek sürdürme yönündeki çalışmalarımızı gözden geçirdik" denildi. Açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 Ermeni olaylarına ilişkin kullandığı "Soykırım" ifadesi de kınandı.

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metnine imza atan altı siyasi partinin liderleri üçüncü buluşmayı bugün Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğindeki iftar yemeğinde yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ağırlandığı iftar yemeği; eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ANAP Genel Başkanı olarak son kullandığı makam odasında yenildi.

Altı liderin saat 19.33'te başlayan buluşması, saat 01.20 sıralarında sona erdi.

Yaklaşık altı saat süren toplantının ardından, 6 liderin imzasıyla yapılan ortak yazılı açıklama şöyle:

"Milli Egemenliğimizin kaynağı Gazi Meclisimizin, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan 1920'de açılışının 102. yıldönümünden bir gün sonra bir araya gelen altı siyasi partinin liderler olarak, TBMM'ye yeniden itibar kazandıracak 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz.

"İKTİDARIN YENİ SEÇİM YASASIYLA YAPMAK İSTEDİĞİ SİYASET MÜHENDİSLİĞİ"

Bu bağlamda, iktidarın yeni seçim yasası ile yapmak istediği siyaset mühendisliğine karşı iş birliğimizi derinleştirerek sürdürme yönündeki çalışmalarımızı gözden geçirdik. Yoksullaşmayı derinleştiren hayat pahalılığı ve yaşanan ekonomik yıkım sürecinden çıkış yolları konusunda da görüş alışverişinde bulunduk.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin anayasal ve yasal çerçevesi, seçim güvenliği ve işbirliğimizin temel ilke ve hedefleri konularında oluşturmaya karar verdiğimiz çalışma gruplarının görev alanları ve çalışma yöntemlerini ele aldık.

ÇALIŞMA GRUBUNA DÖRT TEMEL GÖREV

Bu çerçevede anayasal ve yasal mevzuatla ilgili çalışma grubu;

Siyasi ahlak yasası, Ekonomik ve Sosyal Konseye işlerlik kazandırılması ile ilgili düzenlemeler, Merkez Bankası bağımsızlığının teminat altına alınması, Uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumlu bir kurumsal yapının oluşturulması, konularında yasal hazırlık yapılması için görevlendirilmiştir.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI VURGUSU

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda liderler olarak birçok kez vurguladığımız gibi uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz.

BİDEN'IN AÇIKLAMASI VE İKTİDARIN AĞIR VEBALİ

Ayrıca, bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın tarihi gerçekleri siyasi istismar aracı yapan açıklamasını kınıyor, geçen sene 'soykırım' ifadesinin ABD Başkanı tarafından ilk kez kullanılmasına güncel kaygılarla sessiz kalan iktidarın bu ağır vebalin ortak sorumluluğunu taşıdığını vurguluyoruz."