Altı tünel üstü minare... Vatandaşlar cami minaresinin altından yapılan tüneli kullanarak evlerine... - Son Dakika

Altı tünel üstü minare... Vatandaşlar cami minaresinin altından yapılan tüneli kullanarak evlerine gidiyor

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesi Güreşen köyünde vatandaşlar, cami minaresinin altından yapılan tüneli kullanarak evlerine gidiyor.

Artvin'in Borçka ilçesi cami ve minareleriyle ön plana çıkıyor. Tarihi camiler ve sular altında kalan minarelerin yanı sıra, binalar arasında sıkışmış minareler ilginç görüntüler ortaya çıkarıyor.

İlçeye bağlı Güreşen köyünde yıllar önce inşa edilen köy camisi arazi kıtlığı nedeniyle binalara bitişik yapılmış. Camiye daha sonra eklenen minare ise cami ve hemen bitişiğinde bulunan binanın tam ortasına dikilmiş.

Minarenin altında bulunan tünele, merdiven yapan bölge halkı bu sayede üst mahalleye ulaşımı daha kısa yollardan sağlıyor.

Öte yandan, ilçenin bir başka minaresi ise Muratlı barajı suları altına kalmasıyla ünlü. Borçka ilçesinde, 15 yıl önce inşa edilen Muratlı Barajı'nın suları altında kalan Karşıköy'den geriye, kısmen görünen minare ile çay fabrikasının bacası kaldı. 56 metre uzunluğunda olan ve 35 metresi su altında kalan minareye, baraj gölüne açıldıkları sandalla ulaşılıyor.