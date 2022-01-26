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Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu Açılış Töreni'ne katıldı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu Açılış Töreni'ne katıldı Açıklaması

26.01.2022 15:12

Son dakika gündem haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kış şartlarına rağmen Türkiye'nin dört bir yanına yeni tesisler kazandırmaya devam ettiklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kış şartlarına rağmen Türkiye'nin dört bir yanına yeni tesisler kazandırmaya devam ettiklerini söyledi.

Bakan Kasapoğlu, Ankara'nın Mamak ilçesinde yapımı tamamlanan Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu Açılış Töreni'ne katıldı.

"Bir yandan kar yağıyor bir yandan açılış yapıyoruz." diyerek konuşmasına başlayan Bakan Kasapoğlu, "Bu herkese nasip olmaz. İşte gördük; büyük laflar ederek İstanbul'da, Ankara'da belediyeciliğe talip olanların düştükleri hali gördük. Onların halkımızın en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak kadar acze düştüklerini, bu anlamda eser siyasetini, hizmet belediyeciliğini, hayal dahi edemeyecek bir vizyonda olduklarını gördük." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, hizmete, açılışlara devam edeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Biz yoğun kış şartlarına rağmen hep birlikte belediyelerimizle, teşkilatımızla, milletimizle el ele vererek inci tanesi gibi tesislerimizi Ankara'mıza, Türkiye'mizin dört bir yanına birer birer dizmeye, milletimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Çünkü biz gücünü milletten alan, eser, hizmet siyasetinin mensuplarıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde onlara rağmen hizmet siyasetimizin çıtasını yükseltmeye, her şeyin en güzeline layık olan aziz milletimizi 81 vilayetimizde en güzel tesislerle, en modern altyapıyla birer birer buluşturmaya devam edeceğiz."

Milletin hizmete erişimini sağlamakla görevli olduklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında güçlü koordinasyonla birlikte hamdolsun yatırımları çok daha farklı noktalara taşıma şansını yakaladık. Mamak'ta her hafta açılış var. Ankara'nın diğer ilçelerinde iş birliği yaptığımız tüm ilçelerimizde açılışlarımız var. Artık temelini attığımız tesislerin meyvelerini birer birer toplama sürecine girdik." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, sporu tabana yaymayı amaçladıklarının altını çizerek, şunları ifade etti:

"En kapsamlı gençlik yatırımlarını, en modern spor tesislerini son 20 yılda Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz gibi hizmetteki çıtamızı yükseltme adına bu altyapıyı birlikte güçlendiriyoruz. Önceki hafta Keçiören'de 34 tesisin açılışını gerçekleştirdik, Ayvalı Gençlik Merkezi'nin temelini attık. Bugün Mamak'ta Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu'nun açılışını gerçekleştiriyoruz. Yarının basketbol yıldızlarını, voleybolcularını, yüzücülerini Ankara'nın dört bir tarafında yetiştirme iddiamızı yinelemek istiyorum. Gençlerimizle, kadınlarımızla, Mamak'ın tüm halkıyla bu tesislerin dolu dolu kullanılması bizim en büyük temennimiz. Halkımızın butik tesisleşme anlayışıyla evinden en kısa mesafede yürüyerek erişebileceği tesisleri fazlasıyla gerçekleştireceğiz. Havuzlarıyla, salonlarıyla, semt sahalarıyla, tenisiyle, basketboluyla, voleyboluyla yeni sporcularımızı yetiştirme çalışmamızı bir yandan gerçekleştirirken, diğer yandan sporu tabana yayma politikamızla tüm toplumumuzun tesislere erişimini hep birlikte sağlayacağız."

Konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte açılış kurdelesini kesen Bakan Kasapoğlu, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle yapımı tamamlanan salonu gezdi.

Törene, AK Parti Ankara milletvekilleri Lütfiye Selva Çam ve Emrullah İşler, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de katıldı.

Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu Açılış Töreni'ne katıldı Açıklaması
Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu Açılış Töreni'ne katıldı Açıklaması
Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu Açılış Töreni'ne katıldı Açıklaması
Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu Açılış Töreni'ne katıldı Açıklaması
Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu Açılış Töreni'ne katıldı Açıklaması
Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu Açılış Töreni'ne katıldı Açıklaması
Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu Açılış Töreni'ne katıldı Açıklaması
Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu Açılış Töreni'ne katıldı Açıklaması

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Emrullah İşler, Murat Köse, Ankara, Yüzme, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu Açılış Töreni'ne katıldı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu Açılış Töreni'ne katıldı Açıklaması - Son Dakika
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