ALTİD Başkanı Sili: "Alanya'ya 2019'da 15 bin lisanslı sporcu geldi" - Son Dakika
Son Dakika Spor ALTİD Başkanı Sili: 'Alanya'ya 2019'da 15 bin lisanslı sporcu geldi' - Son Dakika Spor

ALTİD Başkanı Sili: "Alanya'ya 2019'da 15 bin lisanslı sporcu geldi"

6 saat önce

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, 2019 yılında 50'den fazla ulusal ve uluslararası spor organizasyonu için Alanya'ya 15 bin civarında lisanslı sporcunun geldiğini söyledi.

ALTİD Başkanı Sili:

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, 2019 yılında 50'den fazla ulusal ve uluslararası spor organizasyonu için Alanya'ya 15 bin civarında lisanslı sporcunun geldiğini söyledi.


Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TTGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi olan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, 2019 yılında 50'den fazla ulusal ve uluslararası spor organizasyonu için Alanya'ya 15 bin civarında lisanslı sporcunun geldiğini söyledi. Bu rakama idarecilerin, hakem ve teknik heyetlerin, sporculara eşlik eden aile bireylerinin ve kamp için Alanya'da bulunan sporcuların dahil olmadığının altını çizen Başkan Sili, sezonun uzatılması, bahar ve kış aylarında doluluk oranlarının ve kişi başı gelirin artırılması amacıyla spor turizminin ülke ekonomisine büyük katkılar sağladığını söyleyerek, "Turizm sektörü ülke ekonomisine katkı sağlayan, cari açığın önemli bir kısmını kapatan, yerinde ihracat sınıfına alınan ve döviz girdisinde can damarlarımızdan birini oluşturan çok önemli bir sektördür. Özellikle spor turizmi için uluslararası alanda yapılacak tanıtım ve planlamalarla daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçlıyoruz. Hem iklim, hem de konaklama çeşitliliği sağlayan Alanya'da 2020'de spor turizmi konusunda rekor kırmayı hedefliyoruz. Çalışmalarda büyük emekleri bulunan Alanya Belediyesi ve Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeline emeklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.


Alanya'da ulusal ve uluslararası organizasyonları yapılan başlıca spor dalları şöyle:


"Bisiklet, dağ bisikleti, triatlon, voleybol, basketbol, maraton, koşu, yüzme, sörf, futbol, futsal, hentbol, Strongman, yamaç paraşütü, güreş, olta balıkçılığı, muaythai, tenis, açık alan ve salon hokey." - ANTALYA

Burhan Sili, Türkiye, Alanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:45 Kaynak: İHA
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