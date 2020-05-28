ALTİD Başkanı Şili:

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, "Sağlık ve hijyen standartları misafirlerimizin tatil seçiminde eskisinden daha fazla önem taşıyacak. "Belgeli tesisler ön plana çıkacak" dedi.



Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde sektör paydaşlarının işbirliğiyle hazırlanan ve dünyanın ilk örneklerinden biri olan "Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı" ile yerli ve yabancı misafirlere güvenli tatil hizmeti sunulması hedefleniyor. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, gönüllülük esasına dayalı belgelendirme programıyla ilgili olarak Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili'yi ziyaret etti. ALTİD Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Ünal'ın da bulunduğu görüşmede Demirtaş, belgeyi almaya hak kazanan turizm işletmelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığının web sitesinden duyurulduğunu, TSE'nin Bakanlığın yetkilendirdiği kurumlardan biri olduğunu ve ALTİD üyesi otel işletmecilerini TSE ile çalışmaya davet ettiklerini söyledi.



"Belgeli tesisler ön plana çıkacak"



Belgelendirme programının zorunlu olmadığını fakat kriterleri yerine getirerek "Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı" sertifikasını alan işletmelerin pazarlama ve güven konularında diğer kurumlardan bir adım önde olacağını vurgulayan Başkan Burhan Sili, "Tesislerde sergilenecek belge üzerinde bu belgenin hangi kurum tarafından verildiği bilgisi ve bir de karekod yer alacak. Tesis misafirleri bu karekod aracılığıyla işletmeye uygulanan denetlemenin raporuna ulaşacak ve bir nevi otokontrol sağlanacak. Bu şeffaf işlem aynı zamanda yerli ve yabancı misafirlerimizde huzur ve güven hissiyatını artıracak. Aynı zamanda işletmeler, yurt içi ve dışında güvenli konaklama tesisi arayışında olan misafirler için tercih sebebi olacak" dedi. - ANTALYA