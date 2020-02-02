ALTİD Başkanı Sili:

EMITT fuarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan ALTİD Başkanı Burhan Sili, "Alanya standında ağırladığımız sosyal medya fenomenleri ve TV program yapımcılarıyla Alanya tanıtımı ve projeleri geliştirdik. Özellikle dünya ticaretinin internet mecrasında her geçen yıl daha fazla yer alması bu alanda tanıtımın artırılması gerektiğine işaret ediyor. Biz de bu anlamda tanıtım çalışmalarına ağırlık veriyoruz" dedi.



İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 4 gün süren Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) tamamlandı. Dünyanın en büyük 4 turizm fuarı arasında gösterilen, Latin Amerika'dan Uzak Doğu'ya 30 ülke standının yer aldığı organizasyonda Alanya tanıtımı yapıldı. Antalya tanıtım alanında yer alan Alanya standı ilk 2 gün profesyonel turizm temsilcilerine işbirliği fırsatı sunarken son 2 gün ise İstanbulluları ağırladı. Fuarda bu yıl dijital pazarlama firmalarının yoğunluğu dikkat çekti.



Dört gün süren fuarla ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TTGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, fuarın ilk 2 günü turizm profesyonellerinin ve sektör temsilcilerinin bir araya geldiğini söyleyerek, "Acente, konaklama sektörü, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve tur operatörlerinin yoğun görüşmelerine sahne olan Alanya standında ağırladığımız sosyal medya fenomenleri ve TV program yapımcılarıyla Alanya tanıtımı ve projeleri geliştirdik. Özellikle dünya ticaretinin internet mecrasında her geçen yıl daha fazla yer alması bu alanda tanıtımın artırılması gerektiğine işaret ediyor. Biz de bu anlamda tanıtım çalışmalarına ağırlık veriyoruz" diye açıklama yapan Başkan Sili, Alanya'nın fiyat/kalite dengesi olarak rakiplerinin çok önünde olduğunu da söyledi. - ANTALYA