ALTİD Başkanı Sili: "Kısa zamanda Almanya ile Türkiye arasında turizm hareketliliği başlayacak" - Son Dakika

ALTİD Başkanı Sili: "Kısa zamanda Almanya ile Türkiye arasında turizm hareketliliği başlayacak"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile yaptığı ortak basın toplantısına ilişkin TTGA ile TÜROFED yönetim kurulu üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili bölge turizm adına son derece önemli olduğunu belirterek, "Kısa zamanda iki ülke arasında turizm hareketliliğinin...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile yaptığı ortak basın toplantısına ilişkin TTGA ile TÜROFED yönetim kurulu üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili bölge turizm adına son derece önemli olduğunu belirterek, "Kısa zamanda iki ülke arasında turizm hareketliliğinin başlayacağına inanıyoruz" dedi.

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Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını yönelik ve seyahat kısıtlamalarının kaldırılması açısından önemli bir adım atılan toplantı sonrası Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TTGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) yönetim kurulu üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, açıklama yaptı.


"Alman yetkililerin alacağı kararlar kilit niteliğinde"


Alman yetkililerin alacağı kararlar kilit niteliğinde olduğunu aktaran Sili, " Diğer Avrupa Birliği (AB) ülke temsilcilerinin alacağı kararları büyük ihtimalle etkileyecek. Yapılan çalışmalar ülke ekonomimiz ve bölge turizmimiz adına son derece önemli. Kısa zamanda iki ülke arasında turizm hareketliliğinin başlayacağına inanıyoruz. Sürece katkı sağlayan Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve bürokratlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - ANTALYA

Mevlüt Çavuşoğlu, Burhan Sili, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ALTİD Başkanı Sili: 'Kısa zamanda Almanya ile Türkiye arasında turizm hareketliliği başlayacak' - Son Dakika Ekonomi

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