ALTİD Başkanı Şili: " Kozumuz Gazipaşa Alanya Havalimanı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ALTİD Başkanı Şili: ' Kozumuz Gazipaşa Alanya Havalimanı' - Son Dakika Ekonomi

ALTİD Başkanı Şili: " Kozumuz Gazipaşa Alanya Havalimanı"

21 dakika önce

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, "Alanya turizminin en önemli kozu Gazipaşa Alanya Havalimanı'dır" dedi.

ALTİD Başkanı Şili:

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, "Alanya turizminin en önemli kozu Gazipaşa Alanya Havalimanı'dır" dedi.


Dünyanın en önemli 4 turizm fuarı arasında gösterilen, Türkiye'nin en büyük turizm fuarı EMITT'de Alanya tanıtımı yapılıyor. Yoğun ilgi gören fuarda Alanya Belediye Başkanı ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TTGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, tanıtım çalışmalarına bire bir destek veriyor.


Daha fazla uçak talebi


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaptığı değerlendirmede, "Dünya genelinden 60 bin kişinin üzerinde katılımcının yer aldığı EMITT'e ilk yıldan beri aralıksız dahil oluyoruz. Bu yıl 24. kez kapılarını açan organizasyon otoriteler tarafından dünyanın en önemli 4 turizm fuarı arasında gösteriliyor. Uluslararası turizm acente yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerle önümüzdeki sezonun planlamasını yaparken bir yandan bölgemize daha fazla uçak operasyonu yapılması için temaslarda bulunuyoruz" dedi.


Havalimanı avantajları


İç ve dış pazar acente temsilcileriyle temaslar kurduklarını söyleyen Başkan Sili de, "Rezervasyonlara bakıldığında olumlu bir tablo olduğunu görüyoruz. Her ne kadar Almanya pazarında bir miktar durağanlık gözlense de İskandinav, Doğu Avrupa, İngiltere, Rusya ve iç pazarı değerlendirdiğimizde geçtiğimiz yılın üzerinde bir seviyeye ulaşacağımızı ön görüyoruz. Ülkemize turist getiren acente temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde Gazipaşa Alanya Havalimanı'nı (GZP) sürekli ön plana çıkarıyoruz. Alanya turizmi olarak her geçen yıl daha fazla değer kazanan en önemli kozumuz GZP'dir. Havalimanımızın sunmuş olduğu avantajları her fırsatta anlatıyoruz" diye konuştu - ANTALYA

Burhan Sili, Gazipaşa, Alanya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yolcu otobüsünde can pazarı! Kapılar açılmadı, esnaf ve vatandaşlar camları kırdı
Evden ayrılan genç kızdan 6 gündür haber alınamıyor İmamoğlu, Meclis'te alınan imar değişikliği ve tahsis kararları nedeniyle İBB'ye dava açtı THY, Çin seferlerini azaltma kararı aldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 18:53:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ALTİD Başkanı Şili: " Kozumuz Gazipaşa Alanya Havalimanı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]