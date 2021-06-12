ALTİD Başkanı Sili: "Umarım Almanya'nın kararı Rusya içinde emsal teşkil eder"

Almanya, Türkiye için geçerli olan seyahat uyarısını 1 Temmuz'dan itibaren kaldıracağını açıklamasının ardından Alanya Turizm İşletmecileri Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, kararın Rusya içinde emsal teşkil etmesini umduklarını söyledi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Almanya'nın Türkiye ile ilgili 1 Temmuz'da seyahat uyarısını kaldıracağını açıklamasıyla ilgili konuştu. Sili, "Almanya'da haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısının 200'ün altında olduğu bölgelere 1 Temmuz'dan itibaren genel seyahat uyarısını kaldıracağını açıkladı. Bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Bizim açımızdan son derece sevindirici bir haber. Umarım bu karar orta ve batı Avrupa'daki diğer kaynak pazarlarımız için de emsal teşkil edecektir. Umuyorum ki Rusya'da en kısa sürede benzer şekilde uçuş yasaklarını kaldırır" dedi. - ANTALYA