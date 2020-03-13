ALTİD'den Hijyen Semineri - Son Dakika

ALTİD'den Hijyen Semineri
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Alanya Turistik İşletmeciler Derneği ev sahipliğinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından hijyen açısından alınması gereken tedbirler anlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:09 Kaynak: İHA
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği ev sahipliğinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından hijyen açısından alınması gereken tedbirler anlatıldı.
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ev sahipliğinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından bulaşıcı hastalıkların önlenmesine yönelik seminer verildi. Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) verilen seminerde turistik işletmelerin genel hijyen ihtiyacı ve bu kurumlardan çalışan personellerin hijyen açısından alması gereken tedbirler anlatıldı. Seminere turistik esnaf ve konaklama sektörü temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. - ANTALYA
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