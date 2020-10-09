ALTİD'den 'Ortak akıl' ve 'Güç birliği' çağrısı

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, "Alanya'da siyasi partilerimizin turizm komisyonlarıyla birlikte daha aktif çalışma sağlamak adına temaslarda bulunduk. Şehrimizin menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz" dedi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ve dernek yönetim kurulu üyeleri, Ak Parti (AKP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İyi Parti Alanya İlçe Başkanlarını ziyaret etti. Yapılan temaslarla ilgili bilgi veren ALTİD Başkanı Sili, Alanya turizmi ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlayacak genel ve yerel sorunların ele alındığı bir dizi görüşmeler yaptıklarını söyledi. Yapılan açıklamada Sili, "Siyasi partilerin turizm komisyonlarıyla birlikte aktif çalışmalar yapmak, bilgi birikimimizle desteklemek ve de yapılması gereken kısa, orta ve uzun vadeli projeler oluşturulmasını sağlamak adına temaslarda bulunduk" dedi.

Konular meclise taşınacak

Turizm esnafının durumu ve ülke turizm ekonomisi için bu zor dönemde şehrin tüm kuvvetleriyle birlikte hareket edilmesi gerekliliğinin altını çizen Sili, "Tüm siyasi partilerin desteğini arzu ediyoruz. İstihdam, döviz girdisi ve katma değer anlamında ülke ekonomisine birçok ilden daha fazla katkı sağlayan bir şehir olan Alanya'da ortak menfaatlerde buluşmak istiyoruz. Bu doğrultuda Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve de ilgili oda temsilcilerimizle yapacağımız istişareler ve siyasi parti turizm komisyon temsilcileriyle elde edeceğimiz veriler ve tespitler ışığında raporlar hazırlayıp yaşadığımız bu zor ekonomik süreci atlatmak için sonuç odaklı çalışmalar gerçekleştireceğiz. Sadece Alanya özelinde değil, ülke genelinde turizm sektörünü ilgilendiren eksikliklerin ve ihtiyaçların da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) masaya yatırılmasını sağlayacağız" dedi. - ANTALYA