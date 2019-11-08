ALTİD Genel Kurulu yapıldı

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Genel Kurulu yapıldı.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Genel Kurulu yapıldı. Burhan Sili, yeniden başkan seçildi.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Seçimli Olağan Genel Kurulu Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) yapıldı. Tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Burhan Sili, bir kez daha başkanlık koltuğuna oturdu.

ALTİD Yönetim Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

"Burhan Sili, Servet Şakiroğlu, Mustafa Kahya, Muzaffer Barcın, Serdar Gür, Hızır Bozdoğan, Ali Orkan, Mehmet Dahaoğlu, Şükrü Cimrin, Elvan Güneş, Özkan Ünal, Cemal Kerem Sidar, Şevki Taç, Kadiri Hacıkadiroğlu, Erhan Yönet, Hüseyin Gümrükçüler, Cem Özcan, Kerim Kılınç ve Hakkı Melih Kantarcı."

Yedek üye listesi ise şöyle:

"Atman Kural, Berkehan Köseoğlu, Halil Çakır, Mikail Ülker, Ayşegül Karaca, Özgür Öz, Mehmet Aydıncı, İbrahim Sipahioğlu, Emin Dinler, Hasan Polatkan Atlı, Mehmet Ali Dizdaroğlu, Mehmet Baş, Hüseyin Balıkçıoğlu, Ali Oytun Kan, Şükrü İbrahim, Metin Unan, Ekrem Curnal, Habib Bayansal ve Mustafa Gün." - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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