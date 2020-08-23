Altıeylül Belediye Başkanı Avcı kırsaldaki çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, ilçe genelinde kırsal mahallelerde devam eden çalışmaları yerinde inceleyip vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ve AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ömer Munis'in de eşlik ettiği ziyaretler kapsamında Karamanköy, Köylüköy, Balıklı, Çandır, Sarıalan, Dallımandıra ve Aliağa kırsal mahallelerindeki çalışmalar yerinde incelendi.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Avcı, vatandaşlarla her zaman iç içe olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Eksiklik ve sıkıntıları bizzat ilk ağızdan dinleyip, sorunlara neşter vuracaklarını dile getiren Avcı, "Gerek merkez gerek kırsal mahallelerimizde muhtarlarımızı ziyaret edip, vatandaşlarımız ile bir araya geliyoruz. Eksik olan hizmetleri tamamlama adına talimatlarımızı veriyoruz ve yapılan hizmetleri yerinde inceliyoruz. Kırsala ciddi manada hizmet götürdük. Birçok kırsal mahallemizin yol problemini çözdük ve çözmeye de devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.