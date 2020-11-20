Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, 30 kırsal mahallede koronavirüsü anlattı - Son Dakika

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) son dönemde arttığı ilçedeki kırsal mahalleleri ziyaret ederek hastalık ve salgın konusunda mahalle sakinlerini bilgilendirdi. Başkan Avcı, son bir ayda 30 kırsal mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlara sosyal mesafe, temizlik gibi tedbirin salgınla mücadeledeki önemini anlattı.

Hasan Avcı, ihtiyaçlar doğrultusunda gelen talepleri dinlemek ve son dönemde artış gösteren ve kırsal mahallelerin karantinaya alınmasına neden olan koronavirüs salgını hakkında köylüleri bilgilendirmek amacıyla ilçenin kırsal mahallelerine ziyaretlerini sürdürüyor.

Son olarak Orhanlı Mahallesi, Çiftlik Mahallesi, İnkaya Mahallesi, Paşaköy Mahallesi, Küçükbostancı Mahallesi, Büyükbostancı Mahallesi ve Nergis Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Avcı, 30 günde toplam 30 kırsal mahalleyi ziyaret ettiklerini ve Altıeylül Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan kırsal mahalleleri düzenli olarak ziyaret etmeye devam edeceklerini dile getirdi.