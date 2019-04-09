Altıeylül Belediye Meclisi Toplandı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonrasında oluşan Altıeylül Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonrasında oluşan Altıeylül Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı. Belediye Başkanı Hasan Avcı başkanlığındaki ilk toplantıda birinci ve ikinci meclis başkan vekili, divan katip üyelikleri, encümen üyelikleri ile ihtisas komisyonlarına üye seçimi yapıldı. Altıeylül Belediye Meclis Başkanı Hasan Avcı'nın açılış konuşmasıyla başlayan oturum daha sonra Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle devam etti. Yoklamanın ardından Belediye Meclisinin çalışma grupları için seçimlere geçildi.



Birlik ve beraberlik içinde şehrimiz için çalışalım



Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı meclisin açılışında yaptığı konuşmada,"31 Mart'ta yoğun, tempolu ama Altıeylül için gerçekten güzel bir seçim çalışmasını hep beraber geride bıraktık. Ben seçilen bütün arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Bugüne kadar bu yoğun temponun sonucunda ilçemiz için, şehrimiz için inşallah en güzeli olsun. Bundan sonra Altıeylül Meclisi olarak, bu mecliste şehrimiz için güzel ve iyi kararları hep beraber verebilmeyi umut ediyorum. İnşallah biz geçtiğimiz dönemde birlik, beraberlik içerisinde çalışmalarımızı yapmıştık. Bu dönemde de aynı birliktelik, aynı beraberlik içerisinde çalışmalarımızı yapacağımıza inanıyorum. Şehrimiz için güzel hizmet etmek, şehrimiz için taş üstüne taş koymak ve bu beş senenin sonu geldiğinde de güzel hizmetlerle anılmış, güzel hizmetleri hep beraber yapmış bir meclis olmayı diliyorum" dedi.



Divan başkanlığı seçimleri yapıldı



İlk olarak Meclis Birinci ve İkinci Başkan Vekili seçimi gerçekleştirildi. Yapılan gizli oylamada Birinci Başkan Vekili Av. Mehmet Birol Şahin olurken, İkinci Başkan Vekili Bahar Vidin oldu. Altıeylül Belediye Meclisi Asil Katip Üyeliklerine AK Parti'den Mine Tophanecioğlu ile MHP'den İlkay İnak seçildi. Yedek Katip Üyeleri ise CHP'den Ayhan Öztürk ile İYİ Parti'den Emine Nur Çöller seçildi. Altıeylül Meclisi'nin birinci birleşiminde Encümen Üyeliklerine ise AK Parti'den Feyyaz Çiftçi ile Şani Erdal, MHP'den Şerafettin Özdemir getirildi. İhtisas komisyonlarına da üye seçimi yapılan Altıeylül Belediye Meclisi 2018 yılı Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi için 18 Nisan'a ertelendi. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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