Altıeylül Belediyesi ekiplerinden 94 mahallede dezenfeksiyon çalışması

Altıeylül Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 94 mahallede dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Altıeylül Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 94 mahallede dezenfeksiyon çalışması yaptı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri ile Temizlik İşleri müdürlüklerinin koordinesindeki çalışmalarda, cadde, sokak, ortak kullanım alanları ve sürekli temas edilen yerler dezenfekte ediliyor. Ekipler, Kovid-19 süreci boyunca 94 mahallede dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, koronavirüs salgınıyla ilgili sürekli tedbir aldıklarını bildirdi. Karantinadaki vatandaşların apartmanlarını dezenfekte etmeyi sürdüreceklerini belirten Avcı, "Biz, belediye olarak üzerimize düşen görevi gece gündüz demeden yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz tedbirimizi alalım, takdir Allah'ındır." ifadelerini kullandı.

Altıeylül, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Altıeylül Belediyesi ekiplerinden 94 mahallede dezenfeksiyon çalışması - Son Dakika

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