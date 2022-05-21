Altıeylül Belediyesi ihtiyaç sahibi anne adaylarına destek verecek - Son Dakika
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Altıeylül Belediyesi ihtiyaç sahibi anne adaylarına destek verecek

21.05.2022 17:03
Altıeylül Belediyesi ihtiyaç sahibi anne adaylarına destek verecek

Balıkesir'de, Altıeylül Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında "Sağlıklı Gebe Sağlıklı Gelecek" projesinin protokolü imzalandı.

Balıkesir'de, Altıeylül Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında "Sağlıklı Gebe Sağlıklı Gelecek" projesinin protokolü imzalandı.

Protokole göre, Aile Sağlığı Merkezleri tarafından gerçekleştirilen rutin kontroller sırasında ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ya da talepte bulunan hamilelerin bilgileri Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bildirilerek işleme alınacak.

Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce anne adayları evlerinde ziyaret edilip ihtiyaçları belirlenerek Altıeylül Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne iletilecek. Yapılacak değerlendirmenin ardından ise Altıeylül Belediyesi tarafından bebek bekleyen ihtiyaç sahibi ailelere ALKART verilerek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için destek olunacak.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığımız sosyal yardımların doğru adreslere ulaştığından emin bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüz ile imzaladığımız protokolle de Altıeylül'ümüzde yaşayan anne adaylarının yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Çünkü dünyaya gelecek çocuklarımız bizlere Allah'ın birer emanetidir. Bizler de Allah'ın izniyle başta çocuklarımız olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm annelerin yanında olacağız inşallah. 1+1 şeklinde toplamda 2 yıl boyunca sürecek bu projemizle, dünyaya gözlerini açacak evlatlarımızın ellerinden tutacak olmanın heyecanını yaşıyoruz."

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Kaynak: AA

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