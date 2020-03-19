Altıeylül Belediyesi kapalı kalan işletmelerden kira almayacak - Son Dakika

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Altıeylül Belediyesi kapalı kalan işletmelerden kira almayacak
22 dakika önce
Balıkesir'in Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, yeni tip koronavirüs (kod-19) tedbirleri kapsamında belediyenin kiracısı olan işletmelerden kapalı kaldıkları sürece kira almayacaklarını açıkladı.
Balıkesir'in Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, yeni tip koronavirüs (kod-19) tedbirleri kapsamında belediyenin kiracısı olan işletmelerden kapalı kaldıkları sürece kira almayacaklarını açıkladı.
Avcı, belediye meclis toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, koronavirüse karşı her türlü tedbiri aldıklarını ve ilçedeki toplu kullanım alanlarını dezenfekte ettiklerini bildirdi.
Belediye ve iştiraklerinden kiracısı olan işletmelerden koronavirüs ile mücadele kapsamında kapalı kaldığı süre zarfında kira almayacaklarını dile getiren Avcı, "Bu konuda encümen kararı alınacak. Encümenin bu konuda yetki ve sorumluluğu var. Kapalı işletmeler tespit edilerek kapalı kaldıkları süreç üzerinden kira almayacağız." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:16 Kaynak: AA
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