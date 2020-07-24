Altıeylül Belediyesi tarımsal kalkınmaya destek oluyor - Son Dakika

Altıeylül Belediyesi tarımsal kalkınmaya destek oluyor

Altıeylül Belediyesi tarımsal kalkınmaya destek oluyor Altıeylül Belediyesi, tıbbi ve aromatik bitkiler ile tarımsal kalkınmaya destek oluyor.

Altıeylül Belediyesi tarımsal kalkınmaya destek oluyor

BALIKESİR - Altıeylül Belediyesi, tıbbi ve aromatik bitkiler ile tarımsal kalkınmaya destek oluyor. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, tarımda yapılan projeler ve farklı üretim metotlarıyla kırsal kalkınma modeline öncülük etmek istediklerini söyledi.

Altıeylül tarımın merkezi

Altıeylül'ün 180 bini aşan nüfusu ile Balıkesir'in en büyük ilçelerinden birisi olduğuna dikkati çeken Başkan Avcı, bundan dolayı Altıeylül'ü tarım, ticaret ve sanayi gibi her alanda kalkındıracak projeler geliştirdiklerini belirterek, Balıkesir'imiz Türkiye'yi doyuran il. Bizde Altıeylül olarak tarımsal üretim anlamında Balıkesir'in en büyük parçalarından birisiyiz. Bölge olarak "Tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu ve en önemli geçim kaynaklarından birisi olduğunu belirten Başkan Avcı. Biz biliyoruz ki; Altıeylül'ü ticaretinin ve ekonomisinin büyümesi ve ilçede yaşayanların refahının artması demek, Türkiye ekonomisinin büyümesi demektir.

Başkan Avcı: "Organik tarıma önem veriyoruz"

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler için ayrı bir parantez açan Başkan Avcı, şöyle devam etti; Bulunduğumuz alanda tıbbi ve aromatik bitkiler grubuna giren lavanta yetiştiriyoruz ve başlatmış olduğumuz yenilikçi tarım anlayışını artırarak devam ettirmek istiyoruz. Ayrıca organik sebze ve meyve üretimine de başladık. Diğer yandan ise yapmış olduğumuz uygulamalarla sağlıklı nesiller yetiştirmek adına, önümüzdeki günlerde öğrencilerimize yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyerek onların burada kendi elleriyle ürünler yetiştirmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar yaptığımız yatırımların yanı sıra bundan sonra da yeni projelerimizle Altıeylül'ümüz için farkındalık oluşturacak projeleri hayata geçireceğiz. Bütün gayretimiz, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine destek olarak istihdama katkı sağlamaktır" diye konuştu.

Başkan Avcı sözlerini "Vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için elimizden geleni fazlasıyla yapacağız" diyerek noktaladı.

Altıeylül Belediyesi tarımsal kalkınmaya destek oluyor

Balıkesir, Altıeylül, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 12:58

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Altıeylül Belediyesi tarımsal kalkınmaya destek oluyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu Son Dakika: Türkiye'de 24 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 937 yeni vaka tespit edildi Ayasofya'da kılınan namaz Miçotakis'i çıldırttı! Türkiye'ye yönelik küstah sözler sarf etti Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt Son Dakika: Tahkim Kurulu, Süper Lig kulüplerinin yabancı sınırına yaptığı itirazları reddetti Juventus, Merih Demiral'a yapılan 30 milyon euroluk teklifi reddetti İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri Beşiktaş ile Caner Erkin'in yolları ayrılıyor Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı Barcelona efsanesi Yaya Toure, İngiltere 4. Lig ekibi Leyton Orient ile idmana çıktı Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi         
16:29
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım         
16:15
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı 1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı         
16:09
Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Emre Kılınç'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Emre Kılınç'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi         
16:05
Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı         
16:03
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü         
15:48
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor 3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor         
14:51
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılıçla hutbe okudu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılıçla hutbe okudu         
14:18
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı         
13:58
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı         
13:55
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu         
13:47
Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı         
13:31
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu         
13:29
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu         
12:30
En zor karar! ABD'de koronavirüs hastaları ölüme terk edilecek En zor karar! ABD'de koronavirüs hastaları ölüme terk edilecek         
11:48
Burak Yılmaz'la anlaşan Lille, G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı da transfer etmek istiyor Burak Yılmaz'la anlaşan Lille, G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı da transfer etmek istiyor         
11:48
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti         
11:43
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş         
11:11
Elektrikte Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak         
10:39
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım         
10:36
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi? İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?         
10:29
Türkiye'ye gelen İranlı iki girişimci plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretti Türkiye'ye gelen İranlı iki girişimci plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretti         
10:10
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor         
09:34
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak         
09:33
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor         
09:14
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi         
09:06
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)         
00:57
Trump'ın Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı         
23:09
Polise ateş açan şüphelilerin otomobili takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti Polise ateş açan şüphelilerin otomobili takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti         
22:16
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım         
21:55
Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak yeni hamle! Füzeler ateşlenecek Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak yeni hamle! Füzeler ateşlenecek         
21:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2020 19:49:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altıeylül Belediyesi tarımsal kalkınmaya destek oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei