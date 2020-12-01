- Altıeylül Belediyesi tedbirleri arttırdı - Son Dakika

- Altıeylül Belediyesi tedbirleri arttırdı

01.12.2020 14:35

- Altıeylül Belediyesi tedbirleri arttırdı Altıeylül Belediyesi, COVID-19 tedbirleri kapsamında ilçe geneli ve mahallelerde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

- Altıeylül Belediyesi tedbirleri arttırdı

BALIKESİR - Altıeylül Belediyesi, COVID-19 tedbirleri kapsamında ilçe geneli ve mahallelerde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü, 13 merkez/81 kırsal mahallede temizlik ve dezenfekte çalışmalarını arttırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü konteyner temizliği ve dezenfekte işlemlerini sürdürürken Sağlık İşleri Müdürlüğü de Parklar ve ortak kullanım alanları başta olmak üzere dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca Sağlık İşleri Müdürlüğü, karantinada olan vatandaşların apartmanlarında da dezenfekte faaliyetlerini hızlandırdı. Kırsal ve merkez mahallelerde çalışmalarına titizlikle devam eden Altıeylül Belediyesi, son olarak 2. Gündoğan Mahallesi'nde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdi.

"Toplum sağlığı bizim ilk önceliğimiz"

Altıeylül Belediyesi'nin temizlik ve dezenfekte çalışmaları hakkında konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı "Bu zorlu süreçte hepimize büyük görevler düşüyor. Tedbirlere uymak vatandaşlık görevidir. Biz, vatandaşlarımızın sağlığı için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Toplum sağlığı bizim ilk önceliğimiz Çalışmalarımızı da bu yönde sürdürüyoruz. Artan vaka artışları, hepimize büyük görevler düştüğünü söylüyor. Her zaman söylüyorum Maske, mesafe ve temizlik ana kuralımız olmalıdır. Rehavete kapılmayacağız. Bugün geldiğimiz nokta bunu gösteriyor. Belediyemize bağlı ekipler 7/24 esasına göre çalışarak elinden geleni yapıyor. Temizlik ve dezenfekte çalışmalarını her geçen gün arttırıyoruz. Karantinada olan vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını giderme hususunda elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Bu vatandaşlarımızın apartmanlarını da dezenfekte ediyoruz. Hepimiz bize düşen görevi yerine getirmekle yükümlüyüz. Sadece biraz daha dişimizi sıkmamız gerekiyor. Kendi karantinamızı kendimiz yapacağız. Geçmişteki alışkanlıklarımızı bir süreliğine unutmamız gerekiyor. Yeni normalimiz olan maske, mesafe ve temizlikten taviz vermememiz gerekiyor. Allah'ın izniyle bu süreci hep birlikte atlatacağız. Biz temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam edeceğiz. Fakat tekrar söylüyorum ilk önce maske, mesafe ve temizlik" dedi.

"Merdivenlerine kadar dezenfekte ediyor"

Temizlik ve dezenfekte çalışmalarına eşlik eden 2. Gündoğan Mahallesi Muhtarı Nihat Emer "Öncelikle Altıeylül Belediye Başkanımız Hasan Avcı'ya teşekkür ediyorum. Bu COVID-19 illeti yayıldı ve şu an gerçekten zirve durumda. İlk önce biz kendimizi koruyacağız. Misafirlik, düğün ve nişan gibi toplu etkinliklerden kaçınacağız. Devletimiz bunu söylüyorsa bir bildiği vardır. Önlemini alalım lütfen. Altıeylül Belediye Başkanımız şu an parklarımızı dezenfekte ediyor. COVİD-19'a yakalanmış vatandaşlarımızın apartmanlarına girip merdivenlerine kadar dezenfekte ediyor. Bu ayrı bir güzel Gerçekten bu konuda Altıeylül Belediye Başkanımız Hasan Avcı'ya teşekkür ediyorum. Yani millet olarak biz bunun üstesinden geliriz. Önce biz yasaklara uymamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

- Altıeylül Belediyesi tedbirleri arttırdı
- Altıeylül Belediyesi tedbirleri arttırdı
- Altıeylül Belediyesi tedbirleri arttırdı
- Altıeylül Belediyesi tedbirleri arttırdı

Hasan Avcı, Altıeylül, Gündoğan, toplum, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Altıeylül Belediyesi tedbirleri arttırdı - Son Dakika


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