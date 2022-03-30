Altıeylül Belediyesinden kadın girişimcilere mikrokredi desteği - Son Dakika

Balıkesir'de, Altıeylül Belediyesi ile Türkiye İsrafı Önleme Vakfı arasında kadın girişimcilere mikrokredi, e-ticaret ve sigorta uygulamalarıyla ilgili iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol ile bankacılık ve ilgili hizmetlere ulaşma konusunda erişim zorluğu çeken girişimci ve çok küçük işletmelere mikrokredi, sigorta ve e-ticaret imkanı sağlanarak ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlanması hedefleniyor.

Verilecek mikrokredi sayesinde öncelikle kadınların kendi kendilerine gelir sağlayabilmeleri için küçük miktarlarda sermaye sağlanarak gelir elde etmeleri için vakfın bildireceği ve vakıf adına açılmış bir banka hesabına 300 bin lira fon ayrılması planlanıyor.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, özellikle kadınları ekonomiye doğrudan dahil ederek iş hayatındaki etkinliklerini artırmayı planladıklarını bildirdi.

Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile ortaklaşa imzalamış olduğumuz iş birliği protokolüyle ekonomik anlamda sıkıntı çeken ve girişimci ruha sahip olan vatandaşlarımızın ihtiyaçları olan mesleki eğitimlerinin yanında yine ihtiyaçları olan sermaye hususunda da Altıeylül Belediyesi olarak elimizi taşın altına koymaya karar verdik. Aldıkları eğitimler ile mesleki yeterliliğe ulaşan fakat klasik yollarla kredi elde edemeyecek kadın girişimcilerimize gelir dağılımındaki adaletsizliği ve işsizliği azaltacak şekilde kendi başlarına gelir getirici faaliyetlerde bulunabilmeleri için sağlayacağımız kredi sayesinde ekonomik ve sosyal kalkınmayı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."