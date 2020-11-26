Altıeylül Belediyesinin mobil uygulaması hizmete girdi - Son Dakika

Altıeylül Belediyesince yapılan mobil uygulamayla vatandaşlara iyi bir hizmet sunmayı hedefliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşlar Altıeylül Belediyesi'nin web sitesindeki tüm hizmetlere mobil uygulama aracılığıyla kavuşuyor.

Uygulamayla tüm belediyecilik hizmetlerinden yararlanabilecek olan vatandaşlar, belediye ilgili haberler, duyurular, imar, mezarlık hizmetleri, etkinlikler, iletişim, şikayet, öneri ve başkana mesaj gibi bölümlere de ulaşabilecek.

Öte yandan Altıeylül Belediyesi, daha önce de vatandaşlara hizmet verebilmek için kurum içi uygulamalardan bir tanesi olan BRIDGE'yi devreye sokmuştu.