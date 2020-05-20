Altıeylül çölyak gününü unutmadı - Son Dakika

Altıeylül çölyak gününü unutmadı

Altıeylül Belediyesi 2018 yılında başlattığı uygulamayı 2020 yılında da sürdürerek Çölyaklı vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Altıeylül çölyak gününü unutmadı, System.String[]

Altıeylül Belediyesi 2018 yılında başlattığı uygulamayı 2020 yılında da sürdürerek Çölyaklı vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Altıeylül Belediyesi Çölyak Günü dolayısıyla Balıkesir Çölyakla Yaşam Derneğine kayıtlı 33 çölyak hastası vatandaş için glütensiz temel gıdalardan oluşan hediyeler hazırladı.


ALGEM, Altıeylül Kent Konseyi ve Balıkesir Çölyakla Yaşam Derneği ile birlikte çölyaklı vatandaşlar ziyaret edilerek hediye paketleri takdim edildi. Konu ile ilgili olarak bir açıklamada bulunan Kent Konseyi Genel Sekreteri ve Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Feyyaz Çiftçi sosyal sorumluluklarının bilincinde olduklarını ifade ederek şunları dile getirdi; "Biliyorsunuz çölyak bir gıda alerjisi hastalığı. ve bu hastalığa yakalanan vatandaşlar ömür boyu glütensiz beslenmek zorunda. Özel üretilen bu ürünler de maliyet olarak bütçeyi zorlayacak mahiyette. Altıeylül Belediyesi 2018 yılından bu yana ALGEM tarafından tespit edilen, ilçe sınırlarımızda yaşayan ve bu ürünleri karşılamakta zorluk yaşayan çölyak hastası 15 vatandaşımıza 3 aylık periyotlarla 34 üründen oluşan destek kolisi veriyor. 9 Mayıs çölyak Günü. Balıkesir Çölyaklılar Derneği'ne kayıtlı 33 çölyak hastası vatandaşımız var. Altıeylül Gelişim Merkezi'miz (ALGEM) tarafından hazırlanan hediye paketlerimizi Pandemi nedeniyle bekletmiştik. Bayram öncesinde vatandaşlarımızı ziyaret ederek Altıeylül Kent Konseyimizin de destekleri ile hediyelerini takdim ettik. Bu esnada emeği geçen ALGEM, Altıeylül Kent Konseyi ve Balıkesir Çölyakla Yaşam Derneği'ne teşekkür ederim" dedi.


Dadan, "Altıeylül Belediyesine teşekkürler"


Balıkesir Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Suna Dadan ise, Altıeylül Belediyesi'ne göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ederek şunları söyledi; "Çölyak hastalığı yaşam boyu süren tek gıda alerjisidir. Tedavisi ömür boyu glütensiz sıkı bir diyettir. Yani glütensiz diyet çölyaklılar için trend değil zorunlu yaşam biçimidir. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde glütensiz ürünleri bulmakta bizlerde zorluk çektik. Bu zorlu süreçte her yıl olduğu gibi bu yılda mayıs çölyak farkındalık ayında bizleri unutmayan her zaman desteğini esirgemeyen özellikle çocukların yüzlerinde gülümsemeye sebep olan ki 'mutluluk bir çocuğun gülümsemesinde saklıdır 'bu vesile ile Altıeylül Belediye Başkanı Sayın Hasan Avcı'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Altıeylül, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 05:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Altıeylül çölyak gününü unutmadı - Son Dakika

Son Dakika

Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti Güzel oyuncu, parasızlıktan kıyafetlerini satmaya başladı Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim Aydilge, sağlıkçılara armağan ettiği şarkıdan bahsederken gözyaşlarına boğuldu
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti         
23:32
Galatasaray'da son yapılan kopronavirüs test sonuçları negatif çıktı Galatasaray'da son yapılan kopronavirüs test sonuçları negatif çıktı         
23:26
Feyenoord'a kiralanan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a geri dönüyor Feyenoord'a kiralanan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a geri dönüyor         
23:14
DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin yerine geçmeye çalışan Abdulnasır Kardaş yakalandı DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin yerine geçmeye çalışan Abdulnasır Kardaş yakalandı         
23:06
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu         
23:02
Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı         
22:52
İspanyol futbolcu Aduriz, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı İspanyol futbolcu Aduriz, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı         
22:50
Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti         
22:24
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti         
22:17
Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar         
22:15
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir         
21:59
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir         
21:58
Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı         
21:34
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak         
21:33
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı         
21:27
"Berberiz, tıraş etmeye geldik" deyip 83 yaşındaki adamın 30 bin lirasını çaldılar         
21:25
Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı askıya alındı Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı askıya alındı         
21:16
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor         
21:12
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz         
21:10
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir         
21:03
Maske yasağını delen kadın, bekçiye direndi polis ceza keserken ağladı Maske yasağını delen kadın, bekçiye direndi polis ceza keserken ağladı         
20:57
DSÖ salgında son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir yol var DSÖ salgında son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir yol var         
20:55
Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak         
20:46
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı         
20:40
YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor'da sivillere ait tarım arazilerini yaktı YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor'da sivillere ait tarım arazilerini yaktı         
20:39
İki grup arasında yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavgayı vatandaşlar öylece izledi İki grup arasında yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavgayı vatandaşlar öylece izledi         
20:22
İzmir'de cami hoparlörlerinden İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındı, inceleme başlatıldı         
20:04
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı         
19:56
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali         
19:47
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2020 23:50:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altıeylül çölyak gününü unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]