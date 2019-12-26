Altıeylül'de "Çocuk İstismarının Önlenmesi ve Bilgilendirme Protokolü" imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altıeylül'de 'Çocuk İstismarının Önlenmesi ve Bilgilendirme Protokolü' imzalandı - Son Dakika

Altıeylül'de "Çocuk İstismarının Önlenmesi ve Bilgilendirme Protokolü" imzalandı

6 saat önce

Altıeylül Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile Balıkesir Üniversitesince (BAÜN) geliştirilen proje kapsamında "Çocuk İstismarının Önlenmesi ve Bilgilendirme Protokolü" imzalandı.

Altıeylül'de

Altıeylül Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile Balıkesir Üniversitesince (BAÜN) geliştirilen proje kapsamında "Çocuk İstismarının Önlenmesi ve Bilgilendirme Protokolü" imzalandı.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, BAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik ve Kadın Meclisi Başkanı Özge Güneri'nin hazır bulunduğu imza töreni, Altıeylül Belediyesi başkanlık makamında gerçekleştirildi.

Proje geliştiricisi olarak konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Güneri, çocukların kişisel hakları olduğuna dikkati çekti.

Çocukların bu konuda bilgilendirilmesinin önemine değinen Güneri, iki yıl önce başlattıkları projenin aileler ve eğitimcilerin yanı sıra çocuklar tarafından da dikkate alındığını sözlerine ekledi.

Balıkesir, Altıeylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fatih'te hırsız dehşeti: O anlar kamerada
Öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla yargılanan İngiliz kadın öğretmenin davası Hamile eşinin internette arattığı şeyi görünce 9 yerinden bıçakladı Bursa'da okulda rahatsızlanan 27 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
19:40 TEM'de aracından inen sürücüsün ölümüne neden olan tır şoförü tutuklandı - Son Dakika
19:39 Kocaeli yerli otomobil yollarda - Son Dakika
19:38 BBP Genel Başkanı Destici yeni asgari ücreti değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
19:38 İzmir'de genç kızın ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis cezası - Son Dakika
19:27 Bayburt'ta ekonomik gelişmeler ele alındı - Son Dakika
18:26 Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti! - Son Dakika
18:22 Başını yere vurduktan sonra ölen bankacının 3 gün sonra cesedi bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 19:44:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Altıeylül'de "Çocuk İstismarının Önlenmesi ve Bilgilendirme Protokolü" imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]