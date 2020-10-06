Altıeylül'de Covıd-19 denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Altıeylül'de Covıd-19 denetimleri devam ediyor

Altıeylül Belediyesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan denetimleri sıklaştırdı.

Altıeylül'de Covıd-19 denetimleri devam ediyor, System.String[]

Altıeylül Belediyesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan denetimleri sıklaştırdı. Pazaryeri, lokanta ve market gibi vatandaşların sıkça kullandığı alanlarda İSDEM (İl Salgın Denetim Merkezi) ekipleri tarafından yapılan denetimler çerçevesinde vatandaşlar bilgilendirildi.

Denetimler devam ediyor

Altıeylül Belediye'si zabıta ekipleri ile Balıkesir Emniyeti'ne bağlı polis ekipleri, Altıeylül'ün dört bir yanında Covid-19 denetimlerini gerçekleştirdi. Vatandaşların ortak kullanım alanlarında gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlar Covid-19'a karşı bilgilendirildi. Ortak kullanım alanları olan pazar yerleri, marketler, lokantalar, iş yerleri ve devlet kurumlarına girişlerde vatandaşların ateşleri ölçülüyor, elleri dezenfekte ediliyor ve maske kontrolü yapılıyor. Bu kontroller sonucunda kurallara uyan vatandaşların içeriye girişlerine izin veriliyor. Ekipler vatandaşları Covid-19'a karşı bilgilendirirken, kurallara uymakta dikkatsiz davran vatandaşlar uyarılıyor. Kurallara uymamakta ısrar eden vatandaşlara ise idari yaptırım cezası uygulanıyor.

İSDEM ekipleri her yerde

Günün her saati aktif görevde olan İSDEM ekipleri, Altıeylül İlçesi'nde Covid-19 denetimlerini sürdürüyor. İSDEM ekiplerinin denetlediği iş yerlerinin Covid-19 tedbirlerine uydukları görüldü. Girişlerde müşterilerin ateşleri ölçülerek içeri alınıyor; sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat ediliyor.

Yapılan denetimler sonucunda Altıeylül İlçesinde yaşayan vatandaşların azami ölçüde tedbirlerini aldıkları, bilinçli her bireyin yapacağı gibi temizlik, sosyal mesafe, maske ve tedbir gibi basit ama çok kritik olan kurallara uyduğu görüldü. - BALIKESİR

Altıeylül'de Covıd-19 denetimleri devam ediyor
Altıeylül'de Covıd-19 denetimleri devam ediyor
Altıeylül'de Covıd-19 denetimleri devam ediyor
Altıeylül'de Covıd-19 denetimleri devam ediyor
Altıeylül'de Covıd-19 denetimleri devam ediyor
Altıeylül'de Covıd-19 denetimleri devam ediyor
Altıeylül'de Covıd-19 denetimleri devam ediyor

Koronavirüs, Pazaryeri, Balıkesir, Altıeylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 14:28 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altıeylül'de Covıd-19 denetimleri devam ediyor - Son Dakika

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