Altıeylül'de jandarmadan kenevir operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma ekipleri Altıeylül ilçesinde evlerinde kenevir bitkisi yetiştiren 2 kişiyi yakaladı.



Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar neticesinde, Altıeylül ilçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen M.Ç. ve E.D. isimli şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan kontrollerde 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli 2 kişi hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR