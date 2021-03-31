Altıeylül'de "Kütüphane Haftası" - Son Dakika

Altıeylül'de "Kütüphane Haftası"

31.03.2021 18:21
Altıeylül'de

Bu yıl 57'ncisi düzenlenen "Kütüphane Haftası" dolayısıyla Sultan Alparslan Kültür Evi'nde gerçekleşen organizasyona BAYŞAD Yönetim Kurulu Üyesi Eğitimci Yazar Destan Şairi Yusuf Akgül konuk oldu.

Bu yıl 57'ncisi düzenlenen "Kütüphane Haftası" dolayısıyla Sultan Alparslan Kültür Evi'nde gerçekleşen organizasyona BAYŞAD Yönetim Kurulu Üyesi Eğitimci Yazar Destan Şairi Yusuf Akgül konuk oldu.

Ana teması "Pandemi Sürecinde yayımcılık ve Kütüphanecilik" olarak belirlenen bu hafta, tüm ülkede farklı etkinliklerle kutlanırken Sultan Alparslan Kültür Evi'nde düzenlenen ve kısıtlı sayıda katılımcının bulunduğu etkinlikte Ömer Seyfettin ile ilgili bir söyleşi gerçekleştirildi. Balıkesir İl Halk Kütüphanesi Müdürü Orhan Onocak, Altıeylül Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdüllatif Özer ile Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Gülçin Yurdakul'un konuşmalarının ardından başlayan söyleşiden sonra katılımcılara Ömer Seyfettin'in Forsa ve Kızıl Elma hikayelerini anlatan imzalı kitaplar Yusuf Akgül tarafından hediye edildi. BAYŞAD adına katılımcılar ile birlikte kütüphaneye de toplamda 100 adet kitap bağışında bulunuldu.

Başkan Avcı "Ben bir kitap sevdalısıyım"

Kültür, sanat ve eğitim alanında yoğun bir şekilde faaliyet gösteren Altıeylül Belediyesi, gençler başta olmak üzere tüm vatandaşların istifade edebileceği alanlar oluşturarak bugünümüze ve yarınımıza ışık olmaya devam ediyor. Eğitimi öncelik sırasında en başa koyan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Altıeylül Belediyesi'nin gerçekleştirmiş olduğu eğitim ve kültür faaliyetlerini yakından takip ederek tüm imkanlarını seferber ediyor. Kitap okumanın yaşı olmadığını ve ruhu terbiye eden en güzel vasıtalardan birinin de kitap olduğunu dile getiren Başkan Avcı "Tüm kütüphane ve kitap sevdalılarının Kütüphane Haftası'nı kutluyorum. Tohumdan ağaca, ağaçtan da zihinlerimize şifa olan kitapları henüz taze bir fidan olan çocuklarımızın masasından eksik etmeyelim. İlk önce kitabı eline alabilen birer anne ve baba olmamız gerekiyor. Bizleri örnek alan taze fidanlar büyüyüp ağaç olduğunda, onlar da başka zihinlere şifa olmaya devam edecek. Ben bir kitap sevdalısıyım. Her şeyden önce bir baba olarak okumayı ve okutmayı kendime görev ediniyorum" dedi. - BALIKESİR

Altıeylül'de Kütüphane Haftası
Altıeylül'de Kütüphane Haftası
Altıeylül'de Kütüphane Haftası
Altıeylül'de Kütüphane Haftası
Altıeylül'de Kütüphane Haftası
Altıeylül'de Kütüphane Haftası
Altıeylül'de Kütüphane Haftası

Kütüphane Haftası, Sultan Alparslan, Altıeylül, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altıeylül'de 'Kütüphane Haftası' - Son Dakika


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