Altıeylül'de mobil uygulama hizmete girdi - Son Dakika

Altıeylül'de mobil uygulama hizmete girdi

26.11.2020 13:00
Altıeylül'de mobil uygulama hizmete girdi, System.String[]

"Altıeylül Hep Yanında" sloganıyla hizmetlerini sürdüren Altıeylül Belediyesi, bir yeniliği daha hayata geçirdi.

"Altıeylül Hep Yanında" sloganıyla hizmetlerini sürdüren Altıeylül Belediyesi, bir yeniliği daha hayata geçirdi. Her an ulaşılabilir olmayı hedefleyen Altıeylül Belediyesi, mobil uygulama ile vatandaşlarına daha iyi bir hizmet sunmayı planlıyor

Altıeylül Belediyesi, daha önce de vatandaşlarına kaliteli hizmet verebilmek için kurum içi uygulamalardan bir tanesi olan BRIDGE'i devreye sokmuştu. BRIDGE uygulaması sayesinde vatandaşların sorunları ivedilik ile değerlendirilip kendilerine SMS yoluyla bilgilendirme yapılıyordu. Altıeylül Belediyesi'nin E-Hizmet uygulamalarına yabancı olmayan vatandaşlar WhatsApp ihbar hattı, e-posta, çağrı merkezi ve sosyal medya hesapları aracılığı ile talep ve şikayetlerini iletebiliyor; web sitesi vasıtası ile de tüm E-Hizmetlerden yararlanabiliyordu.

Mobil uygulama hizmete girdi

Altıeylül Belediyesi, E-Hizmet uygulamaları ile vatandaşlarına sunduğu hizmetleri daha ulaşılabilir bir seviyeye taşıyor. Vatandaşlar bankacılık işlemleri, e-posta, sosyal medya, çevrimiçi toplantılar, E-Devlet ve buna benzer çevrimiçi tüm hizmetleri akıllı telefonlarından kullanmayı tercih ediyor. Halihazırda masaüstü sürümleri de bulunan bu hizmetlerin mobil uygulama sürümlerinin tercih edilmesindeki en büyük etkenin "Elimin Altında" hissi olduğu aşikar. Günümüz dünyasında akıllı telefonların hayatımızdaki yeri tahmin edilenden daha fazla gibi görünüyor. Tüm bu gelişmeler ışığında çağın gerekliliklerini yerine getirmeye çalışan Altıeylül Belediyesi, E-Hizmet uygulamalarını akıllı telefonlara taşıyor. Böylelikle vatandaşlar, Altıeylül Belediyesi'nin web sitesindeki tüm hizmetlere mobil uygulama aracılığı ile 7/24 her yerde ulaşma imkanına kavuşuyor. Altıeylül Belediyesi'nin tüm E-Hizmetlerinden anlık olarak faydalanabileceğiniz mobil uygulamaya, Google Play ve App Store üzerinden "Altıeylül Belediyesi" yazarak ulaşabilirsiniz. - BALIKESİR

Altıeylül'de mobil uygulama hizmete girdi

Altıeylül, Medya, ihbar, SMS, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altıeylül'de mobil uygulama hizmete girdi - Son Dakika


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