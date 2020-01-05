Altıeylül'de sokak yenilemeleri devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altıeylül'de sokak yenilemeleri devam ediyor - Son Dakika

Altıeylül'de sokak yenilemeleri devam ediyor

6 saat önce

Altıeylül Belediyesi vatandaşın ihtiyaç ve önerilerini değerlendirmeye devam ediyor.

Altıeylül'de sokak yenilemeleri devam ediyor, System.String[]

Altıeylül Belediyesi vatandaşın ihtiyaç ve önerilerini değerlendirmeye devam ediyor. Belediyenin yaptığı ankette vatandaşlar Çatal Sokağın yenilenmesi istendi.


Kasaplar Mahallesi Çatal Sokak sakinlerinin talebi üzerine Fen İşleri ekipleri tarafından başlatılan çalışmada sona gelindi. Yapılan anketler sonucunda Çatal sokakta bir yenileme ihtiyacı olduğunu tespit eden ekipler,yapım çalışmaları için en uygun dönem olan toprağın nemli olduğu zamana planlama yaparak vatandaşların taleplerine cevap verdi. Proje üzerinde çalışmalar yapılırken vatandaşların da fikirlerini alan Altıeylül Belediyesi katılımcı belediyecilik örneği sergiledi. Bir haftalık süreç içinde; Yaklaşık 85 metre uzunluğundaki sokakta yenileme çalışmaları gerçekleştiren ekipler, bin 500 m2 begonit (antik taş), 95 metre oluk ve 25 metre de beton bordür döşemesi yaptı. Yapım çalışmalarının ardından yerleştirilen dekoratif kent mobilyaları, aydınlatmalar ve yeşillendirme faaliyetleri ile Çatal sokak estetik hale getirildi. Esnaf ve sokak sakinlerinin beğenisini kazanan çalışmalar sokak başında konumlandırılacak olan Osmanlı Çeşmesi ile son bulacak. - BALIKESİR

Altıeylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:59 Kaynak: İHA
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