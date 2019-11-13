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Altıeylül'de su sorunu çözülüyor

7 saat önce

Altıeylül Sütlüce mahallesinde bulunan isale ana boru hattı arızası masaya yatırıldı ve karar alındı.

Altıeylül'de su sorunu çözülüyor, System.String[]

Altıeylül Sütlüce mahallesinde bulunan isale ana boru hattı arızası masaya yatırıldı ve karar alındı. Baski sorunlu hatta bulunan borular yenilenecek.


Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal Altıeylül'de yaşanan su sıkıntısını masaya yatırdı.Kısa bir süre içinde çalışmaların başlayıp sorunlu hattın yenileneceği müjdesi verildi. Baski Genel Müdürü İzzet Günal, Sütlüce mahallesinde bulunan ve ilçenin büyük bir kısmının içme suyu ihtiyacını karşılayan Sütlüce Pompa İstasyonunda düzenlenen teknik toplantıda hatta yapılacak yenileme çalışmaları ve döşenecek boru hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Toplantı sonrasında bir açıklama yapan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Baski Genel Müdürü İzzet Günal'a teşekkür etti. Başkan Avcı sözlerine şu şekilde devam etti; "Altıeylül İlçemizin büyük bir bölümünün içme suyu ihtiyacını karşılayan Sütlüce Pompa İstasyonundan ilçe merkezine ve kırsal mahallelerimize su temin edilen 1000-1200 mm'lik CTP (Cam Takviyeli Polyenter Boru) ishale hattımızda son yıllarda meydana gelen arızalardan dolayı söz konusu hattın işletilmesinde sıkıntılar meydana geldi. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek ve çözüm noktasında fikir üretmek için Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ve Baski Genel Müdürümüz İzzet Günal ile istişare ederek bir çalışma yapıldı. Baski Genel Müdürümüz, söz konusu hattın rehabilite edilecek güzergahıve kullanılacak olan FDK (Fondüktil) boru ile ilgili gerekli bilgilendirmelerde bulunarak çalışmalara önümüzdeki günlerde başlanacağı müjdesini verdi. Şahsım ve vatandaşlarım adına, hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a, hem de Baski Genel Müdürümüz İzzet Günal'a çok teşekkür ederim" dedi. - BALIKESİR

Yücel Yılmaz, Altıeylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:53 Kaynak: İHA
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