Son Dakika Haberleri: Altıeylül'de Yaz Spor Okulları başladı
Son Dakika Spor Haber

Altıeylül'de Yaz Spor Okulları başladı

14 dakika önce

Altıeylül Belediyesi ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü ortaklığında yapılan Yaz Spor Okulları faaliyetlerine başladı.

Altıeylül'de Yaz Spor Okulları başladı, System.String[]
Altıeylül Belediyesi ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü ortaklığında yapılan Yaz Spor Okulları faaliyetlerine başladı.

Buyıl başlayan ve 4 branşta açılan yaz spor okullarına ilgi büyük oldu. Öğrencilerin yaz dönemini en iyi şekilde değerlendirmeleri ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için başlatılan Yaz Spor Okulları; Futbol, yüzme, tenis ve judo dallarında hizmet veriyor. Yetkililer Hafta içi yapılan kursların başlama saatinin 09.00 olduğunu belirtirken, öğrencinin yaşına ve müsait olma durumuna göre guruplar oluşturulduğu bilgisini verdi. 24 Temmuz itibariyle başlayan Yaz Spor Okulları'nda; teniste 105, futbolda 100, yüzmede 45 ve judoda 25 öğrencinin eğitim gördüğü bildirildi.

Altıeylül Yaz Spor Okulları'nın ilk dönemi 19 Temmuz'da bitecek. İkinci dönem başlangıç tarihi ise 22 Temmuz, bitiş tarihi ise 30 Ağustos olarak belirlendi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:02 Kaynak: İHA
Futbol, Altıeylül, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Real Madrid kadın futbol takımı kuruyor Bir modele cinsel içerikli mesajlar atan Amr Warda, milli takım kadrosundan çıkarıldı Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi'den Shinji Kagawa açıklaması Valencia, Barcelona'dan Jasper Cillessen'i transfer etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 11:16:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altıeylül'de Yaz Spor Okulları başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]