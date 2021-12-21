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Altıeylül'de yeşil alan ve parklarda kış hazırlığı - Son Dakika

Altıeylül'de yeşil alan ve parklarda kış hazırlığı

21.12.2021 18:27

Altıeylül'de yeşil alan ve parklarda kış hazırlığı Altıeylül Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kış öncesi parklarda bakım çalışması başlattı.

Altıeylül'de yeşil alan ve parklarda kış hazırlığı

BALIKESİR - Altıeylül Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kış öncesi parklarda bakım çalışması başlattı.

Daha yaşanabilir bir Altıeylül için çalışmalarını sürdüren Altıeylül Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce ilçe genelinde çalışma başlattı. Özellikle Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü gibi sahada çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, daha yaşanılabilir, daha temiz ve daha güzel bir Altıeylül için sahadaki diğer müdürlükler ile birlikte koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütüyor.

Park ve bahçeler kış hazırlıklarına hız verdi

Altıeylül Belediyesi bünyesinde sahada faaliyetlerine devam eden müdürlükler tarafından geçekleştirilen planlı ve koordinasyonlu çalışmalar neticesinde yeşil alanlar başta olmak üzere çevre düzenlemesi ve estetik açıdan daha modern bir görünüme kavuşan Altıeylül, kışa da aynı düzenli çalışmalar ile hazırlanıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından meyvesiz ağaçların budanmasına başlanarak ağaçların gelişimi ve kış ayına hazırlanması devam ederken, mevcut parklarda da bakım-onarım çalışmaları sürüyor. Aynı zamanda yeni park yapımına da devam eden Altıeylül Belediyesi, Yıldız Mahallesi'de yapımı gerçekleşen parka Balıkesir Adliyesi'nde meydana gelen elim bir kaza sonucu yaşamını yitiren İnfaz Koruma Memuru Fikret Savaş'ın adı verildi. Yapılan kış hazırlıkları hakkında konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı "Altıeylül Belediyesi olarak sahada görev yapan müdürlüklerimiz ile kış hazırlıklarımıza hız verdik. Fen İşleri Müdürlüğü'müzde başlayan kış hazırlıklarımız diğer müdürlüklerimiz ile de devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'müz de bunlardan bir tanesi. Kış ayı öncesi parklarımızın bakım-onarım işleri, yeşil alan temizliği ve yeni park yapım çalışmalarımız ilgili ekiplerimizce koordineli olarak sürdürülüyor. Yıldız Mahallesi'nde yapımını gerçekleştirdiğimiz parkımıza da Balıkesir Adliyesi'nde meydana gelen üzücü bir olay sonucu yaşamını yitiren İnfaz Koruma Memuru Fikret Savaş kardeşimizin adını vermeyi uygun gördük. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

Altıeylül'de yeşil alan ve parklarda kış hazırlığı
Altıeylül'de yeşil alan ve parklarda kış hazırlığı
Altıeylül'de yeşil alan ve parklarda kış hazırlığı
Altıeylül'de yeşil alan ve parklarda kış hazırlığı

Fen İşleri Müdürlüğü, Altıeylül, Balıkesir, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altıeylül'de yeşil alan ve parklarda kış hazırlığı - Son Dakika


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