Altıeylül'de yol çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altıeylül'de yol çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Altıeylül'de yol çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Altıeylül Belediyesi Fen İşleri ekipleri kırsal ve merkez mahalle yollarında aralıksız olarak yapım ve onarım çalışmalarını sürdürdü.

Altıeylül'de yol çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Altıeylül Belediyesi Fen İşleri ekipleri kırsal ve merkez mahalle yollarında aralıksız olarak yapım ve onarım çalışmalarını sürdürdü.


Fen İşleri ekiplerinde yapımı devam eden projelerin yanı sıra, yol yapım ve onarım çalışmaları 2019'da da aralıksız olarak devam etti. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Aralık ayının son günlerinde Kasaplar Mahallesi Çatal sokakta başlatılan yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Gece gündüz demeden hummalı bir şekilde yürütülen çalışmaları denetleyen Başkan Avcı, 2019 itibari ile yapılan yol çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkan Avcı yaptığı açıklamalarda; " Kırsal merkez ayrımı olmadan ihtiyaç duyulan yerlerde belli bir planlama dahilinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biliyorsunuz Altıeylül olarak büyük projelere imza atıyoruz. Yapımı devam eden projelerimizin yanı sıra da yollarımızın yapım ve onarım işlerini sürdürüyoruz. 2017 yılının sonunda göreve başladığımızda 2018 Altıeylül için şantiye yılı olacak demiştik. Öyle de oldu. Yine 2019 yerel seçimlerinde kaldığımız yerden devam edeceğiz, planlamalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz demiştik. Allaha şükür 2019'u büyük bir gayretle çalışarak, gece gündüz yağmur çamur demeden çalışmalara devam ederek bitiriyoruz. Bir yılın değerlendirmesini yapmak üzere dönüp baktığımızda; Merkezde 159 bin 016,50 m2, kırsalda 111 bin 728,48 m2 kilit parke taşı döşeme işlemi gerçekleştirmişiz. Yine, merkezde 18 bin 379,96 m2, kırsalda19 bin 469,17m2olmak üzere bordür döşeme işi yapmışız.


Elbette bu işlemlerden önce yapılan bir çalışma var, merkez de 16 bin 280,56 metre, kırsalda 82 bin 949,09 metreyol alt yapı çalışması gerçekleştirmişiz. Fen işleri ekiplerimiz yapım çalışmalarının yanında, merkezde 2 bin 650,34 ton, kırsalda 143,40 ton asfalt yama çalışmaları yaptı. Ben bu vesile ile gecesini gündüzüne katan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Altıeylül için çalışmalarımız, azimle ve gayretle 2020'de de devam edecek" dedi. - BALIKESİR

Hasan Avcı, Altıeylül, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 23 Aralık 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Tanıtımına 5 gün kala yerli otomobille ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Otonom sürüş olacak Gasp ettikleri tekel bayiinin sahibini 3 yerinden bıçaklayıp kaçtılar Yerli otomobilde yeni ayrıntı! Silüeti ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
22:26 FATİH'TE SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
22:26 DHA YURT BÜLTENİ-28 - Son Dakika
22:24 Van'da kitap fuarına 322 bin ziyaretçi - Son Dakika
22:24 Meyve suyu kutuları ve leblebi paketlerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
22:24 Tunceli balıkların çayda elektrik verilerek telef edilmesine soruşturma - Son Dakika
20:47 İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - Son Dakika
20:42 Yol verme nedeniyle tartıştığı kamyon şoförünü darp etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 22:28:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Altıeylül'de yol çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]