Altıeylül'den engelsiz hayata destek - Son Dakika

Altıeylül'den engelsiz hayata destek

03.12.2020 13:58
Altıeylül'den engelsiz hayata destek, System.String[]

Altıeylül Belediyesi bünyesinde çalışan engelsiz hayatın kahramanları, Belediye Başkanı Hasan Avcı ile bir araya geldi.

Altıeylül Belediyesi bünyesinde çalışan engelsiz hayatın kahramanları, Belediye Başkanı Hasan Avcı ile bir araya geldi. Sosyal mesafe kuralları ile gerçekleştirilen etkinlik sonunda Başkan Avcı, engelli personele hediyelerini takdim etti.

Başkan Avcı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü çalışanlarıyla birlikte kutladı. Engelli çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan Avcı, engelsiz yaşamın kahramanlarıyla mesai arkadaşı olmaktan gurur duyduğunu ve özverili çalışma disiplinlerinden dolayı hepsini kutladığını dile getirdi.

Başkan Avcı, "Siz olmadığınız zaman yürümeyen işler var"

Altıeylül Belediyesi'nde görevli engelli personel ile sohbet eden Başkan Avcı, ilk önce pandemi süreciyle ilgili bilgilendirme yaptı. Çalışanlarına maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka uymaları gerektiğini dile getiren Başkan Avcı, engelli personelin belediyedeki yerinin çok özel olduğunu söyledi. Engelleri ortadan kaldırmak bizim elimizde diyen Başkan Avcı "Her sağlıklı birey, engelli adayıdır. İnsanların vücudunda engeller olabilir ama kalbinde ve insanlığında engeller olmasın. Siz bizim belediyemizin en kıymetli personellerisiniz. Siz olmadığınız zaman yürümeyen işler var. Siz olmadığınız zaman bazı işlerimiz yürümüyor. Engelliler belediyemizde çok önemli görevleri yürütüyor. Demek ki bir insan engeline bakmaksızın da faydalı olabiliyormuş. Onun için tekrar dünya engelliler gününüzü kutlarken, bizimle beraber çalışmanızdan dolayı da mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. İyi ki bizimlesiniz. Allah razı olsun. Sizinle çalışmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Hediyelerini Başkan Avcı takdim etti

Başkan Avcı, makamında ağırladığı misafirler ile sohbet edip onları dinledikten sonra son olarak "Mevla'm sizleri sağlık ve sıhhat içerisinde bir ömür boyu aileniz ile beraber mutlu bir hayatla karşı karşıya bıraksın. 'O' sizin en şerefliniz insana ve insanlığa hizmet edendir diyor. Belediyecilik insana hizmet etme açısından çok güzel bir yerdir. Dolayısıyla burada insanlarımıza hizmet etme şerefini Hz. Allah bizlere bahşettiği için hamdediyorum; şükrediyorum. Sizleri burada ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Siz bizim gururumuzsunuz. Öncelikle bunu bilin. Sizler insanın engelini kabul ederek kendisini şehrine, milletine ve ülkesine adadığında nasıl başarılı olabileceğinin birer ispatısınız. Ben özellikle belediyenin sahada çalışan personeline ayrı bir muhabbet besliyorum. Park ve Bahçeler, Sağlık İşleri, Fen İşleri ve Temizlik İşleri sahada bizim her şeyimiz olan ekipler. Sizlerin yaptığı tüm hizmetler ile gurur duyuyorum. Özellikle şu süreçte temizlik bizim için çok önemli. O yüzden kendinize dikkat etmenizi rica ediyor ve sizleri Allah'a emanet ediyorum" şeklinde konuştu. Sosyal mesafe kuralları ile gerçekleştirilen etkinlik sonunda Başkan Avcı, engelli personele hediyelerini takdim etti. - BALIKESİR

Altıeylül'den engelsiz hayata destek
Altıeylül'den engelsiz hayata destek
Altıeylül'den engelsiz hayata destek
Altıeylül'den engelsiz hayata destek
Altıeylül'den engelsiz hayata destek
Altıeylül'den engelsiz hayata destek
Altıeylül'den engelsiz hayata destek

Dünya Engelliler Günü, Hasan Avcı, Altıeylül, Engelli, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Altıeylül'den engelsiz hayata destek - Son Dakika


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