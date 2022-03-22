Altıeylül GES projesinde elektrik üretimine başladı - Son Dakika
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Altıeylül GES projesinde elektrik üretimine başladı

22.03.2022 15:46
Altıeylül GES projesinde elektrik üretimine başladı

Altıeylül Belediyesince Dallımandıra Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) faaliyete geçti.

Altıeylül Belediyesince Dallımandıra Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) faaliyete geçti.

Yaklaşık 20 dönüm arazi üzerine kurulan santral 1 megawatt enerjiyi kurulan 3 bin panel ile üretirken yaklaşık 4-5 yıl içinde kendisini amorti edecek.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, santrali belediyenin kendi kaynaklarıyla hayata geçirdiklerini belirterek, tesisin Balıkesir'e ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Altıeylül GES projesinde elektrik üretimine başladı
Altıeylül GES projesinde elektrik üretimine başladı
Altıeylül GES projesinde elektrik üretimine başladı
Altıeylül GES projesinde elektrik üretimine başladı

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Altıeylül GES projesinde elektrik üretimine başladı - Son Dakika


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