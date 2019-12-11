Altıeylül ilçesinde 85 sarsıntı kaydedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altıeylül ilçesinde 85 sarsıntı kaydedildi - Son Dakika

Altıeylül ilçesinde 85 sarsıntı kaydedildi

6 saat önce

Balıkesir il merkezi, dün gece merkez üssü Altıeylül ilçesinin Akçaköy, Bayat, Kuşkaya ve Bigatepe kırsal mahalleleri olan depremlerle sarsıldı.

Altıeylül ilçesinde 85 sarsıntı kaydedildi, System.String[]

Balıkesir il merkezi, dün gece merkez üssü Altıeylül ilçesinin Akçaköy, Bayat, Kuşkaya ve Bigatepe kırsal mahalleleri olan depremlerle sarsıldı. Sabaha kadar 85 sarsıntının kaydedildiği Altıeylül'de deprem fırtınası yaşandı.


10 Aralık gecesi saat 23.14'te Altıeylül ilçesi Akçaköy Mahallesi'nin merkez üssü olduğu 4.6 şiddetindeki deprem yerin 7,7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Gece vatandaşlarla birlikte sahada olan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, bugün depremin merkez üssü olan mahalleleri ziyaret etti. Vatandaşlarla istişare eden Başkan Avcı, hasar ve ihtiyaçlar konusunda tespitlerde bulundu.


Açıklama yapan Başkan Avcı gece boyunca deprem fırtınası yaşandığını belirterek şunları söyledi:


"Öncelikle şehrimize ve vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Mevlam tekrarını göstermesin. Altıeylül'de Akçaköy, Bayat, Bigatepe ve Kuşkaya mahallelerimiz depremin merkez üssüydü. Saat 23.14 gibi ilk atak geldi. Devamında deprem fırtınası yaşadık ve sabaha kadar 85 artçı deprem meydana geldi. Vatandaşlarımızla beraber dışarıda stresli bir gece geçirdik. Depremden hemen sonra ekiplerimiz ile koordinasyon sağlayarak yapılacak neler olduğunu istişare ettikten sonra Sayın Valimizin Başkanlığında kurulan AFAD Kriz Masası'na intikal ettik. Orada gerekli görüşmeleri yaptık ve sonrasında geceyi vatandaşlarımızla beraber geçirmeye gayret ettik. 04.00'e kadar vatandaşlarımız dışarıdaydı. Çok şükür vefat eden bir vatandaşımız yok. Korku dolayısıyla hastanelere başvuranlar var. Ayrıca dün gece evde annesinden dolayı yaşadığı sıkıntı sebebiyle acele eden bir vatandaşımız eve giderken görevde olan bir personelimize çarpmış. Şükür personelimizde hayati bir tehlike yok. Ufak tefek yaralanmaları mevcut, inşallah o da iyileştiğinde herhangi bir sıkıntımız kalmamış olacak. Altıeylül Belediyesi olarak, Valiliğimizin ve Büyük Şehrimizin öncülüğünde hem Assuva'yı hem İsmail Akçay Parkımızdaki Millet Kıraathanesi'ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk, çay ikramında bulunduk. Büyükşehir Belediyemiz de Çocuk Köyü'nü açtı orada da çorba ve çay ikramında bulunduk. Soğuk ve stresli gecede vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık" dedi.


Başkan Hasan Avcı depremin meydana geldiği kırsal mahallelerde tespit edilen ufak tefek hasarlar olduğunu belirterek, eski evlerde oluşan hasarların, yaşayabilecekleri bu hadiseyi en ufak şekilde atlattıklarını gösterdiğini sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Altıeylül, Balıkesir, Akçaköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı
Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! Valinin davranışına CHP'li vekilden övgü: Bize böyle valiler lazım Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı

Son Dakika Haberleri
22:41 Cezaevinde 15 mahkum, yemekten zehirlendi - Son Dakika
22:40 'Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim' dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
22:40 Almanya'lı 2 yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi - Son Dakika
22:40 Ankara tbmm başkanı şentop kazakistan cumhuriyeti milli günü resepsiyonu'na katıldı - Son Dakika
22:39 Deprem bölgesinde hasar tespiti sürüyor - Son Dakika
22:00 Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Son Dakika
21:22 MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi - Son Dakika
21:17 Kırmızı uyarı verilen Antalya'nın son meteoroloji radarı görüntüsü paylaşıldı - Son Dakika
20:10 Edirne'de paniğe neden olan saldırgan polisi alarma geçirdi! Özel Harekat operasyon yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 22:41:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altıeylül ilçesinde 85 sarsıntı kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]