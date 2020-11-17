Altıeylül ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Altıeylül ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı
17.11.2020 18:12
Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Ayşebacı mahallesin de yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Ayşebacı mahallesin de yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Altıeylül'ün Ayşebacı Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 17.11.2020 Salı günü saat 18.00'den itibaren karantina altına alınmıştır. Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Ayşebacı sakinlerine, karantinanın uygulanacağı 14 gün boyunca destek vereceği de belirtildi. - BALIKESİR
Son Dakika Türkiye karşıtlığında birleştiler! Almanya ve Fransa'dan Biden'a skandal Doğu Akdeniz çağrısı Oyuncu Irmak Ünal: Koronavirüsü telefondan kaptım Son Dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un koronavirüs testi pozitif çıktı Çamaşır asarken 5. kattan düşen 17 yaşındaki kız feci şekilde can verdi Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Ermenistan Genelkurmay Başkanı neden teslim olduklarını itiraf etti! Savaşı daha 3. gününde kaybetmişler Cumhurbaşkanı Erdoğan, ameliyatla birbirlerinden ayrılan siyam ikizlerini kabul etti Garajdan çıkan sürücü, geri manevra yaptığı sırada vatandaşa çarptı