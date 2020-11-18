Altıeylül Belediyesi'nin yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesi tüm hızıyla sürüyor.
Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri vaka artışları nedeniyle karantinada olan kırsal mahallelerde yoğun bir dezenfekte çalışması yürütüyor.
Jandarma ekiplerinin kırsal mahallere giriş ve çıkışlara izin vermediği köylerde belediye ekipleri, dezenfekte işlemlerine devam ediyor.
Alteıylül Belediye Başkanı Hasan Avcı: "Köylüköy, Kabaklı, Aslıhantepecik, Yakupköy, Büyükbostancı, Kozören ve Pamukçu mahallerinde başlatılan karantina uygulaması, toplum sağlığı için alınan kararlar ve uygulamada olan dezenfekte çalışmaları sayesinde vaka artışlarının önüne geçmek istiyoruz." dedi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Altıeylül ilçesinde karantinadaki kırsal mahalleler dezenfekte edildi - Son Dakika