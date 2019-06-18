Son Dakika Haberleri: Altıeylül Kent Konseyi yeni yönetim belirlendi
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Altıeylül Kent Konseyi yeni yönetim belirlendi

1 saat önce

Altıeylül Kent Konseyinin 3. Olağan Genel Kurulu Salih Tozan Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Altıeylül Kent Konseyi yeni yönetim belirlendi, System.String[]
Altıeylül Kent Konseyinin 3. Olağan Genel Kurulu Salih Tozan Kültür Merkezi'nde yapıldı. Avukat Hüseyin Gündoğan Kent Konseyi Başkanlığına seçildi.

Salih Tozan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kurulda Divan Başkanlığını Tahir Korucuoğulları, Divan üyeliklerini ise Doç. Dr. İbrahim Aydın ve Nursel Gencer yaptı. Tek liste ile gidilen genel kurulda Altıeylül Kent Konseyi Başkanlığına Av. Hüseyin Gündoğan oy birliği ile seçildi. Genel Kurulda bir konuşma yapan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Kent Konseylerinin vatandaşın yerel yönetimlere katılımında büyük rol oynadığını belirtti. Başkan Avcı; " Öncelikle Altıeylül Kent Konseyi önceki Başkanı Ahmet Özen'e vermiş olduğu katkı ve emekleri için çok teşekkür ederiz. Kent Konseyinin vatandaşın yerel yönetimlere katılımı ve katkı sağlaması konusunda öneminin bilincindeyiz. Üniversite, dernekler, vakıflar, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği kentin ivme kazanması için önemli faktörler. Bu nedenle, toplumun her kesimini kapsayan dokusu ile Kent Konseyleri yerel yönetimlerle vatandaşı birbirine bağlayan öneme sahip. Bu göreve gönüllü olarak talip olan ve seçilen Altıeylül Kent Konseyi'nin yeni yönetimini kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Altıeylül Belediyemiz ve Kent Konseyi arasında bağ olması için, Kent Konseyi Genel Sekreterliğine Osman Ödemiş'i öneriyorum" dedi.

Yapılan oylamanın ardından Kent Konseyi Başkanı Av. Hüseyin Gündoğan olurken, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ödemiş de Kent Konseyi Genel Sekreteri seçildi. AltıeylülKent Konseyi Başkanı Av. Hüseyin Gündoğan yaptığı konuşmada kendisine verilen sorumluluğunun bilincinde olduğunu belirterek yürütme kuruluna seçilen üyeleri kutladı. Uyum içerisinde hareket edeceklerinin altını çizen Gündoğan, yeni dönemin Altıeylül için hayırlı olmasını diledi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:25 Kaynak: İHA
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