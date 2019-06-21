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Altıeylül Sanat merkezinin yaz kursları başladı

1 saat önce

Altıeylül Belediyesi'nin hizmetlerinden birisi olan Altıeylül Türk Müziği Eğitimi ve Sanat Merkezi'nde yaz dönemi kursları başladı.

Altıeylül Sanat merkezinin yaz kursları başladı, System.String[]
Altıeylül Belediyesi'nin hizmetlerinden birisi olan Altıeylül Türk Müziği Eğitimi ve Sanat Merkezi'nde yaz dönemi kursları başladı.

Sanat Yönetmenliğini Sıtkı Sahil'in yaptığı, Bahçelievler Mahallesi Teknik lise caddesi numara 130'da hizmet veren Altıeylül Türk Müziği Eğitimi ve Sanat Merkezi'nde yaz kursları başladı. Keman, bağlama, klarnet, gitar, ney, ritim sazlar, ses eğitimi, dini musiki ve piyano kurslarının olduğu sanat merkezinde 5 yaş ve üzeri eğitim veriliyor. Özellikle çocukların yaz tatilinde kaliteli vakit geçirmeleri için iyi bir fırsat olacağını belirten yetkililer, vatandaşların kurslar hakkında bilgi almak için 0 266 221 83 10 numaralı telefonu arayabileceklerini bildirdi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:51 Kaynak: İHA
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