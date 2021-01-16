Altıeylül ve Karesi Belediyeleri'nden esnafa bin liralık destek - Son Dakika

Altıeylül ve Karesi Belediyeleri'nden esnafa bin liralık destek

16.01.2021 11:49

Altıeylül ve Karesi Belediyeleri'nden esnafa bin liralık destek İşyeleri kapalı esnafa merkez belediyelerinden destek Altıeylül ve Karesi Belediyeleri pandemi sürecinde İçişleri Bakanlığı kararı ile kapatılan esnafa 1000'er liralık nakdi destek yardımında bulunacak.

Altıeylül ve Karesi Belediyeleri'nden esnafa bin liralık destek

İşyeleri kapalı esnafa merkez belediyelerinden destek

BALIKESİR - Altıeylül ve Karesi Belediyeleri pandemi sürecinde İçişleri Bakanlığı kararı ile kapatılan esnafa 1000'er liralık nakdi destek yardımında bulunacak. Destek başvuruları Altıeylül esnafı için ALGEM Hizmet Binasına, Karesi esnafı için ise Karesi Belediyesi Beyaz Masa'lara yapılacak.

Koronavirüs nedeniyle Balıkesir merkezde İçişleri Bakanlığı genelgesi ile pandemi süreci sona erene kadar kapatılan esnafa Altıeylül ve Karesi Belediyeleri nakdi yardım desteğinde bulunacak. Desteklerle ilgili ortak açıklamada bulunan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, pandemi sürecinde vatandaşların yanında olduklarını ve bundan sonraki süreçte de olmaya devam edeceklerini belirtti. Başkanlar süreçte kapalı olan Altıeylül ve Karesi'de hizmet veren esnafa 1000'er TL'lik nakdi yardımda bulunacaklarını açıkladılar.

Nakdi yardımla ilgili bilgi veren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, yardım kararının her iki belediyenin ortak kararı olduğunu açıkladı. Pandemi sürecinde bir çok esnafın işyerlerini kapatmak zorunda kaldığını ifade eden Avcı, "Tabi esnafımızın yanında Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hükümetimiz ciddi manada duruyor. Elinden destekleri yapıyor. Bu süreç içerisinde kapalı olan esnaflarımıza kira yardımları ve kısa çalışma ödenekleri gerekli yardımı yapıyor. Bizde merkez belediyeler olarak esnafımızın yanında olmak için çam sakızı çoban armağanı niteliğinde her iki belediyemizde; İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kapalı olan esnaf olmak kaydıyla; kahvehane, kıraathane, okul kantinleri, okul servisi yapan servis şoförleri gibi başvurudan sonra 500 lira, daha sonraki kısa sürede de 500 lira olmak üzere toplam bin liralık destek vermeyi gerçekleştiriyoruz. Bu konuda meclisimizden kararı aldık. İnşallah Karesi Belediyesi'de alacak. Söz konusu Balıkesir ve Balıkesir esnafı. Burada esnafımız müracaat ederken işyeri ruhsatı ve vergi numarası, banka İban numarası kendi adına olacak ve kimlik fotokopisi ile başvurabilirler. Bizde ALGEM Hizmet binasına başvurabilecek. Ayın sonuna kadar yapılan müracaatlarda ilk ödememizi ocak ayı sonu, Şubat ayı başı gibi yapmayı planlıyoruz. Bunun bir son tarihi var. Esnafımız 28 Şubat 2021 tarihine kadar başvurabilecek" dedi.

Başkan Orkan'da Karesi Belediyesi'ne yapılacak başvuruların Beyaz Masalarda kabul edileceğini açıkladı. Başkan Orkan, "Bizde Şubat meclisinde bu kararı oybirliği ile bu kararı alacağız. Bize de vatandaşlarımız Beyaz Masamız ile bu müracaatlarını alacağız" diye konuştu.

Başkan Orkan: "Vatandaşlarımızın yanında olduk"

Karesi Belediyesi'nin pandemi sürecinin başından bu yana vatandaşın yanında olduğunu belirten Orkan şöyle konuştu:

"2020 yılı tüm dünyada zorluklarla geçti. Çok şükür bu zorlukları belediyeler olarak vatandaşlarımızın yanında olarak iyi geçirmelerini sağlamaya çalıştık. Karesi Belediyemizde'de 41 bin adet market kartı dağıttık. Kömür ve odun yardımı yapıp, tüm hemşehrilerimize ulaşmaya çalıştık. Bizde istiyoruz ki herhangi bir sıkıntı çeken, problem yaşayan kim varsa bizlere ulaşmalarını istiyoruz. İnşallah bu şekilde bizim Türk Milletimize has olan duygularla atlatacağız diye düşünüyoruz."

Başkan Avcı: "7 bin 200'ün üzerinde ailemize destek olduk"

2020 yılının zor bir yıl olduğunu söyleye Başkan Avcı ise şunları söyledi:

"Zor bir 2020 yılını geride bıraktık. Yaşanan felaketler ve dünyayı kasıp kavuran korona virüs vakası ülke ve millet olarak bize sıkıntılı bir süreci göstermiş oldu. Hamdolsun 2020 yılını atlattık. İnşallah yeni yılda bu musibetten kurtulup, daha ferah yarınlara kavuşmayı diliyoruz. Bizler merkez ilçe belediye başkanları olarak 2020 yılında şehrimiz için var gücümüzle çalıştık. Altıeylül Belediyesi olarak 7 bin 200'ü aşkın aileye gıda, kömür ve yakacak yardımı konusunda elimizden geleni sarfettik. 100 ton kömür, 60 ton civarı odun ve yakacak yardımında bulunduk. Bu süreçte ihtiyacı olan tüm vatandaşların yanında olmaya çalıştık. Elimizden geldiğince vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışacağız."

Altıeylül ve Karesi Belediyeleri'nden esnafa bin liralık destek
Altıeylül ve Karesi Belediyeleri'nden esnafa bin liralık destek
Altıeylül ve Karesi Belediyeleri'nden esnafa bin liralık destek
Altıeylül ve Karesi Belediyeleri'nden esnafa bin liralık destek

İçişleri Bakanlığı, Balıkesir, Altıeylül, Karesi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Altıeylül ve Karesi Belediyeleri'nden esnafa bin liralık destek - Son Dakika


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