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Altıeylül ve Karesi Belediyeleri'nden yangın bölgelerine yardım tırı - Son Dakika

Altıeylül ve Karesi Belediyeleri'nden yangın bölgelerine yardım tırı

06.08.2021 18:27
Altıeylül ve Karesi Belediyeleri'nden yangın bölgelerine yardım tırı, System.String[]

Altıeylül ve Karesi Belediyeleri yangının etkilediği bölgelere bir tır dolusu su, soda, meyve suyu, gıda kolisi, kumanya, maske, sağlık malzemesi ve çeşitli araç ve gereçlerden oluşan yardım ekipmanı yolladı.

Altıeylül ve Karesi Belediyeleri yangının etkilediği bölgelere bir tır dolusu su, soda, meyve suyu, gıda kolisi, kumanya, maske, sağlık malzemesi ve çeşitli araç ve gereçlerden oluşan yardım ekipmanı yolladı.

Yaşanan doğal afetlerde el birliği yaparak, ortak yardımlarda bulunan Altıeylül ve Karesi Belediyeleri bu birlikteliği orman yangınlarından etkilenen afet bölgeleri içinde gösterdi. Altıeylül ve Karesi Belediyeleri yangının etkilediği bölgelere bir tır dolusu su, soda, meyve suyu, gıda kolisi, kumanya, maske, sağlık malzemesi ve çeşitli araç ve gereçlerden oluşan yardım malzemesi yolladı. Yardım tırı AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkan Yardımcıları Uğur Türkmen, Muhiddin Diker, Şaban Akkol, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcıları Kadir Uzun, Feyyaz Çiftçi, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu ve AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ömer Munis'in katıldığı etkinlik ile dualarla uğurlandı.

Türkmen: "Her zaman onların yanındayız"

Tır uğurlama etkinliğinde konuşan Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Türkmen, yaşanan yangınlardan dolayı duydukları üzüntüyü dile getirdi. Doğanın yangınlar ile bozulduğunu ifade eden Türkmen, "Biz Karesi ve Altıeylül Belediyesi olarak orada görev yapan arkadaşlarımıza merhem olması için yardım malzemeleri hazırladık. Başkanımız Dinçer Orkan'ın talimatlarıyla çalışma başlattık. Devletimiz ve milletimiz büyük. Her türlü zorluğa göğüs gerecek güçteyiz. Bundan sonrada oranın yeşertilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Allah oradaki arkadaşlarımıza güç versin. Her zaman onların yanındayız" dedi.

Başkan Avcı: "Hayırseverler ve esnafımız da destek verdi"

Bir an önce yangınların bitmesini ümit ettiklerini söyleyen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'da bu tür sıkıntıların Türk milletini bir araya getirdiğini söyledi. Avcı, "Bu milleti gerçekten Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan cansiperhane mücadelede gibi görüyoruz. Bizde burada iki kardeş belediye Altıeylül ve Karesi olarak beraber bir çalışma yapalım istedik. Yaptığımız beraber çalışma ile Balıkesir'in desteğini oradaki kardeşlerimize sunalım dedik. Kamyonumuzda 20 bin su, 5 bin soda, 10 bin meyvesuyu, çerezi, 200 adet gıda kolisi, 2 bin adet kumanyası, 600 kilogram meyvesi, 15 bin adet maskesi, 3 bin dezenfektan, 3 bin kolonyası, yangın merhemi, sağlık malzemesi, bareti, el feneri gibi o bölgede ihtiyaç duyulan malzemeleri yolluyoruz. Buradaki yardımlara hayırsever vatandaşlarımız ve esnafımızda destek verdi. Buradan gani gönüllülük yapan esnafımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Milletvekili Mustafa Canbey: "Balıkesir duyarlı bir şehir"

Türkiye'nin 15 gündür zor bir süreçten geçtiğini söyleyen AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir ve Balıkesir Halkının duyarlılığına dikkat çekti. Canbey şöyle konuştu:

"Balıkesir her zaman duyarlı bir şehir ve Balıkesir duyarlı bir halk. Ülkemizde 15 gündür zor bir dönem geçiriyoruz. Öncelikle sıcaklardan ve hainlerden kaynaklı yangınlar çıkıyor. Bu konuda devletimiz ve milletimiz büyük bir mücadele veriyor. Yangınların çıktığı bölgede işçilerimiz, itfaiyecilerimiz, ormancılarımız, askerimiz, polisimiz, devletin konuyla ilgili kurumunda görevli kim varsa herkes orada mücadele veriyor. Yangının açtığı hasarlar var. Bunların kapanması gerekiyor. Milletimiz bu yaraları sarmak için yardımlar yapıyor. Bugün Balıkesir'den de bu yaraları sarmak için bir girişim yapılacak. Karesi ve Altıeylül Belediyemizin katkılarıyla bölgemize yardım malzemeleri gönderilecek. Tamamen ihtiyaçlarını görmese de insanları rahatlatacak. Ben hem Karesi Belediye Başkanımız Dinçer Orkan, hem de Altıeylül Belediye Başkanımız Hasan Avcı'ya teşekkür ediyorum. Bu güzel bir çalışma. Birlik ve beraberliğimizi perçinleyip devlet millet bütünlüğünü perçinleyen bir çalışma. Tez zamanda bu yardımların bölgeye ulaşmasını diliyoruz."

Konuşmaların ardından "Gün birlik günü geçmiş olsun Türkiyem" pankartlı yardım tırı dualarla uğurlandı. - BALIKESİR

Altıeylül ve Karesi Belediyeleri'nden yangın bölgelerine yardım tırı
Altıeylül ve Karesi Belediyeleri'nden yangın bölgelerine yardım tırı
Altıeylül ve Karesi Belediyeleri'nden yangın bölgelerine yardım tırı
Altıeylül ve Karesi Belediyeleri'nden yangın bölgelerine yardım tırı
Altıeylül ve Karesi Belediyeleri'nden yangın bölgelerine yardım tırı
Altıeylül ve Karesi Belediyeleri'nden yangın bölgelerine yardım tırı
Altıeylül ve Karesi Belediyeleri'nden yangın bölgelerine yardım tırı

Balıkesir, Altıeylül, Yangın, Karesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altıeylül ve Karesi Belediyeleri'nden yangın bölgelerine yardım tırı - Son Dakika


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